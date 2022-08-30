На канале Минобороны РФ объявили о провале пиар-наступления ВСУ

Украинское «контрнаступление» на Херсон, начавшееся 29 августа фактически не принесло Киеву никаких положительных результатов, кроме информационного шума.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле тут два варианта, которые сейчас обсуждаются: первый это разведка боем мощная со стороны ВСУ, а второй – это действительно крупное наступление.

Сразу отметаю первый вариант, потому что очень большие потери. Ну, до 1000 человек только личного состава, даже для Второй мировой войны многовато для разведки боем. Это наступление, но такое, знаете, недонаступление. Потому что с учётом этих потерь, ну в два-три раза больше они не потеряли, чем было.

А у нас оборона плотная. Она насыщена артиллерией, противотанковыми средствами. То есть большие потери — это где-то до 30%, не меньше. Соответственно, даже тех сил, которые у них были в целом для реального, серьёзного наступления с большим дальними целями, явно не хватало.

И правильно Минобороны наше указало, что это было сделано по личному указанию Зеленского. То есть это политическое решение, при котором чисто военные соображения отступают на второй план», – прокомментировал военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов.

«Украинцам это надо, чтобы прощупать наши нервы на фоне странной ситуации с Запорожской АЭС, как мы будет реагировать», – высказал свое мнение насчет «наступления» старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов.