24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 047 просмотров
Мнение, Россия, Украина, Экономика

На канале Мураева плачутся, что Украина потеряла российские рынки


За последние четыре года Россия смогла заменить украинские товары собственным производством.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Берем промышленность – она ведь нормальная. Да, она немного устаревшая, но она была ориентирована на довольно серьезный рынок, там она потреблялась. Что сделали взамен? Разрушили рынок, связей нет. Та же Россия уже давно начала производить промышленное оборудование, которое раньше поставляла и Украина. Она уже не нуждается в нашей работе. Мы нового ничего не наладили», – заявил Гольдарб.

Эксперт также отмечает падение спроса на украинскую сельхозпродукцию:

«Сельское хозяйство в 17-м году опять просело, не смотря на то, что близкое окружение президента получили бесплатные государственные дотации в общей сумме два миллиарда. Оно просело. Наше сельское хозяйство востребованно в виде сырья с маленькой добавленной стоимостью. А ведь Украина может производить прекрасные продукты питания», – уверен он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть