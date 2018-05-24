24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 047 просмотров

На канале Мураева плачутся, что Украина потеряла российские рынки

За последние четыре года Россия смогла заменить украинские товары собственным производством.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Берем промышленность – она ведь нормальная. Да, она немного устаревшая, но она была ориентирована на довольно серьезный рынок, там она потреблялась. Что сделали взамен? Разрушили рынок, связей нет. Та же Россия уже давно начала производить промышленное оборудование, которое раньше поставляла и Украина. Она уже не нуждается в нашей работе. Мы нового ничего не наладили», – заявил Гольдарб.

Эксперт также отмечает падение спроса на украинскую сельхозпродукцию:

«Сельское хозяйство в 17-м году опять просело, не смотря на то, что близкое окружение президента получили бесплатные государственные дотации в общей сумме два миллиарда. Оно просело. Наше сельское хозяйство востребованно в виде сырья с маленькой добавленной стоимостью. А ведь Украина может производить прекрасные продукты питания», – уверен он.