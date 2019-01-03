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03.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, США, Украина
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На канале Мураева рассказывают, как США поставят Россию на колени

Соединенные Штаты могут за месяц поставить Россию на колени.

Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Святослав Стеценко в эфире украинского канала «Наш», который контролирует депутат Верховной Рады Евгений Мураев, бывший член «Оппоблока», недавно попавший в санкционный список РФ.

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«Соединенные Штаты имеют множество инструментов давления на Московию. Удерживает США от более жестких санкций то, что Европа, их союзники, имеют значительные экономические связи с Московией и из-за этих санкций они могут потерять свою выгоду.

А  так – Соединенные Штаты были бы способны поставить Московию на колени на протяжении месяца», – сказал украинский военный «эксперт».

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