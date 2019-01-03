На канале Мураева рассказывают, как США поставят Россию на колени

03.01.2019, Киев, Игорь Петров

Соединенные Штаты могут за месяц поставить Россию на колени.

Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Святослав Стеценко в эфире украинского канала «Наш», который контролирует депутат Верховной Рады Евгений Мураев, бывший член «Оппоблока», недавно попавший в санкционный список РФ.

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«Соединенные Штаты имеют множество инструментов давления на Московию. Удерживает США от более жестких санкций то, что Европа, их союзники, имеют значительные экономические связи с Московией и из-за этих санкций они могут потерять свою выгоду.

А так – Соединенные Штаты были бы способны поставить Московию на колени на протяжении месяца», – сказал украинский военный «эксперт».