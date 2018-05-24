24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 263 просмотров

На канале Мураева сетуют: евроинтеграция не дала ожидаемого результата

За последние годы экспорт украинских товаров упал на 20 миллиардов долларов, а Зона свободной торговли с Евросоюзом не дает ожидаемого экономического эффекта.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, евроинтеграция помогла нарастить объемы экспорта менее чем на миллиард долларов.

«За несколько лет экспорт украинских товаров упал на 20 миллиардов. Был 63, стал 43. За несколько лет мы в Европу поставили… в 13-м году мы поставляли товаров на 16,6 миллиардов, а в 17-м году мы поставили на 17,4 миллиарда. Мы ничего особого не достигли», – заявил Гольдарб.