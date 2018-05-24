24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 263 просмотров
ЕС, Мнение, Общество, Политика, Украина, Экономика

На канале Мураева сетуют: евроинтеграция не дала ожидаемого результата


За последние годы экспорт украинских товаров упал на 20 миллиардов долларов, а Зона свободной торговли с Евросоюзом не дает ожидаемого экономического эффекта.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По его словам, евроинтеграция помогла нарастить объемы экспорта менее чем на миллиард долларов.

«За несколько лет экспорт украинских товаров упал на 20 миллиардов. Был 63, стал 43. За несколько лет мы в Европу поставили… в 13-м году мы поставляли товаров на 16,6 миллиардов, а в 17-м году мы поставили на 17,4 миллиарда. Мы ничего особого не достигли», – заявил Гольдарб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть