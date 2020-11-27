27.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Турция, Украина
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На канале, нацеленном на оболванивание крымчан, объявили о военном альянсе Украины и Турции


Украина и Турция сформировали военно-промышленный альянс, который улучшит обороноспособность обеих стран.

Об этом в эфире телеканала «Дом», запущенном офисом Владимира Зеленского для вещания на «оккупированные территории», заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол напомнил о поставках турецких ударных беспилотников «Байрактар» на Украину, а также о планах по совместному производству самолетов на базе завода «Антонов».

«У нас очень большие возможности, есть еще незадействованный потенциал. У нас созданы все институциональные механизмы, и мы идем дальше по этому треку, усиливая друг друга. Наше сотрудничество, если оценивать его в общих чертах, мы даже уже можем говорить о каком-то военно-промышленном альянсе между нашими странами.

Космос тоже тут, у нас есть большие перспективы – Турция имеет три спутника, для нас тоже важно быть задействованными в этих программах. Украина – космическая страна, одна из немногих, которые имеют полный цикл производства самолета, что очень важно. Я имею в виду линию «Антонова».


Мы также рассчитываем, что в дальнейшем, вместе с турецкими друзьями мы найдем те точки соприкосновения, которые нам позволят совместно производить, собирать некоторые модели «Антонова», – заявил Сибига.

Ранее сообщалось, что в условиях акций, введенных некоторыми странами Запада против Турции за участие в военном конфликте в Карабахе, Анкара расширяет военное сотрудничество с Украиной. Это позволяет при помощи Киева получать некоторые западные комплектующие.

Так, например, Канада заблокировала продажу туркам комплектующих для ударных беспилотников. Украина же может быть использована как «прокладка» – Канада с ее большой украинской диаспорой не будет вводить санкции против Киева.

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