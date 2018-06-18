18.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На канале Порошенко еврокомиссара объявили “ватницей боснийского разлива”

Призывы не называть жителей Донбасса врагами и сепаратистами не менее опасны, чем залпы реактивных систем залпового огня.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил телеведущий принадлежащего президенту Украины “5 канала” Роман Чайка, отвечая на вопрос, является ли проблемой то, что среди украинских медийщиков идет дискуссия относительно того, можно ли употреблять словосочетание “наши военные”.

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“Это большая проблема, которая имеет внутреннее и внешнее основания. Внешнее я называю “дунямиятовичевский синдром” – когда сербская “ватница” боснийского разлива за большие международные деньги заставляет украинцев, которые являются стороной, которая страдает от агрессии, играться с какими-то эфемерными правилами отсутствия языка вражды и примирения с врагом”, – возмутился Чайка.

По его словам, “мы не можем играться в игрища [комиссара Совета Европы по правам человека] Дуни Миятович, которая отрабатывает стереотипы ОБСЕ в режиме агрессии”.

Также телеведущий подверг критике позицию украинской журналистки Анастасии Станко.

“Есть еще внутренний синдром, я называю его “станко головного мозга”, это неизлечимая болезнь. Рассказывать, что мы не можем называть “нашими” наши же войска, а врага – “сепаратистом” или “врагом”… Не знаю… Здесь должны работать различные сферы контроля: безопасности, возможно, психиатрия, ведь стокгольмский синдром – это все-таки болезнь. Это не менее опасно, чем прямая агрессия и выстрелы РСЗО “Град”, – утверждает Чайка.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила Дуню Миятович, на тот момент занимавшую должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в пособничестве России. При этом Геращенко заявила, что позиция Миятович объясняется тем, что она якобы представляет Сербию, хотя на самом деле она из Боснии и Герцоговины.