На канале Порошенко грязно обругали Зеленского. Ответка не заставила себя ждать

09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку аффилированного с экс-президентом Петром Порошенко телеканала «Прямой».

Об этом заявила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, в ведомство поступила жалоба на высказывания одного из ведущих телеканала, художника Сергея Пояркова (см. заглавное фото), накануне употребившего в прямом эфире нецензурную брань в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

«Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания. Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве», – отметила Герасимюк.

По итогам обсуждения члены Нацсовета большинством голосов высказались за проведение внеплановой проверки «Первого» – пять голосов «за» и двое воздержались.

Скандал был спровоцирован высказываниями Сергея Пояркова в эфире его авторской передачи «Поярков News», где ведущий назвал президента Владимира Зеленского «невоспитанным зелёным чмом», которое «нужно воспитывать», а также «козлом», пообещав его «выпороть на конюшне розгами».