21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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На канале Порошенко обещают: Новой элитой Украины будут боевики АТО

Нынешние боевики АТО в перспективе станут новой элитой Украины. Об этом в эфире поддерживающего Петра Порошенко телеканала «Прямой» заявил экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня формируется новая плеяда героев, чьи имена будут написаны в книгах, и скоро эта элита возьмет власть на Украине в свои руки.

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«Мы живем во времена героев. Вот, они есть, их можно потрогать, с ними можно познакомиться, им можно помочь. О них будут писать в книгах и их портреты будут на стенах школ и музеев в следующие сотни лет, потому что это уже выдающиеся люди. И это уже новая элита. Пройдет еще два-три года и эти люди, сформируется уже такая масса, так выстроятся отношения, что они возьмут Украину в руки. И возможно, не только Украину – я глубоко убежден, что тут будут рождаться смыслы общемирового значения», – заявил Корчинский.