На канале Порошенко показали ужасную зраду

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Среди уступок, на которые уже готово идти новое украинское руководство, планируется оставить в покое Крым и дать особый статус Донбассу.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил профессор МГИМО Валерий Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что видеотрансляцию интервью показали в прямом эфире украинского телеканала «Прямой», который контролируется экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Есть такой Валерий Соловей, которому я более или менее доверяю, российский интеллектуал, который сейчас кое-что скажет, а вы внимательно послушайте», – представил российского эксперта украинский телеведущий Николай Вересень.

В ходе беседы Соловей отметил, что президент РФ Владимир Путин добился многого в плане смягчения и улучшения российско-украинских отношений.

«Потому что новое украинское руководство готово идти на большие уступки. В частности, оно готово дать волю Крыму, я не говорю о каких-то гуманитарных аспектах. Более того, оно дало предварительное согласие, об этом не объявлено официально и не будет, на тот вариант статуса Донбасса, на котором настаивает Кремль», – добавил эксперт.

«То есть это когда Донбасс остаётся у Украины, а рулим всем мы?» – спросил радиоведущий либерального «Эха».

«Да, в рамках Украины, но на российско-украинской границе со стороны Донбасса будут не украинские пограничники, по тому, что предлагает Кремль, а будет находиться, нет, не миротворцы, там будет некий добровольческий корпус «Донбасс». Более того, Путин предлагает распространить «особый статус» не только на ДНР-ЛНР, а вообще на весь Донбасс. Я могу сказать, что предварительно новое украинское руководство, опять же, негласно, непублично готово этот вариант рассматривать», – сказал Соловей.

«Так вот вам, просто для раздумий. Как говорится, а тем временем в Кремле. Но мы не будем это обговаривать, это так, для общего развития», – прокомментировал Вересень в притихшей студии «Прямого».