На канале Порошенко потребовали маргинализовать контрразведку СБУ

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Представители украинских силовых структур не видят ничего зазорного в песнях российских исполнителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко «5 канала» с возмущением заявила телеведущая Янина Соколова, скандально известная оголтелой русофобией.

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Она остановилась на случае в Виннице, получившем огласку в СМИ, где сотрудники контрразведки СБУ, празднуя день рождения в одном из ресторанов, включили «Владимирский централ» – одну из самых известных песен покойного Михаила Круга. После этого к ним подошли военные, праздновавшие что-то в соседнем зале, потребовали выключить не устроившую их песню, после чего началась драка.

Ведущая назвала случившееся «трешаком» и призвала «маргинализовать этих людей». Примечательно, что один из пострадавших – львовянин Руслан Сивак, который как раз и «крутил шансон». К слову, его сын – офицер контрразведки СБУ, который праздновал день рождения.

«Воздух еще не до конца очистился до того состояния, когда даже представители силовых структур будут думать головой, что они творят во время войны», – негодует Соколова.

Она добавляет, что «русская музыка звучит не только на днях рождения СБУшников, но и в центре Киева».

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Ведущая показала ролик у ресторана «Дубай», где звучала одна из песен российского рэппера Моргенштерна. Мужской голос за кадром, причем на русском языке, призвал администратора выключить эту музыку, что она и сделала.

Далее она продемонстрировала ролик с одесской молодежью, которая во время застолья славила Россию, и жительницу Харькова, которая заявила, что будет слушать ту музыку, которая ей нравится.

Кроме того, в сюжете показан популярный украинский исполнителя Потап, который сейчас находится в столице ОАЭ в компании россиян, в частности одного из участников группы «Иванушки интернешнл».

Соколова потребовала от СБУ и Госпогранслужбы выяснить, каким образом Потап (мужчина призывного возраста) смог выехать за границу.