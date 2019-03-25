На канале Порошенко развеяли его же пропагандистскую страшилку

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже если к власти на Украине придёт Владимир Зеленский Россия не решится на дальнейшую «оккупацию» Украины.

Об этом в эфире аффилированного с Петром Порошенко пропагандистского телеканала «Прямой» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вы знаете, я думаю, что во вторую уже очередь Россия ориентируется на то, какой там президент сидит, они ориентируются на то, могут ли они это сделать, прежде всего, с международной точки зрения, с военной, наверное, могут. А вот, в контексте мировой обстановки, напасть уже без всяких предлогов, просто на независимую страну, оторвать у неё часть территории. Начхав, вообще, абсолютно на всё. Могут они это сделать? Я думаю, нет. По логике, конечно, они этого делать не будут, потому что зачем им это сейчас? Во-первых, это опасно, потому что, действительно, тут уже, извините, если прямая агрессия, это уже никакая не гибридная будет, правильно, то тут уже никто не спасёт. И это надолго загонит Россию, действительно, глубоко в изоляцию. Я не уверен, что сейчас они этого хотят», – рассказал он.

«Думаю, будет попытка, как раньше говорили, «половить рыбу в мутной водичке». Они увидят, что вода мутная, пришёл неизвестно кто, непонятно, что происходит. Осенью парламентские выборы, это важно, потому что для них это шанс завести в парламент и прямых своих «фанов», агентов влияния, или косвенных», – резюмировал Мартыненко.

Отметим, что произошедшее уникально. Фактически на канале Порошенко устами приглашенного в студию гостя развеяли одну из популярных “страшилок” для электората, которую испольует в своей пропаганде штаб самого Порошенко- тезис о том, что если не сплотиться вокруг нынешнего президента, то на Украину обязательно нападет Путин.