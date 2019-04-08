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08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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На канале Порошенко ужаснулись: Украина страдает «русской ломкой»

Тезисы “спорт и музыка – вне политики” являются тупыми, а в УК должна появиться статья, согласно которой, гастроли в России украинских артистов должны считаться преступлением.

Об этом в интервью журналу “”Країна” заявил ведущий принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко “5 канала” Роман Чайка.

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“В обществе 54 процента имеют “русскую ломку”, как у наркоманов: “дайте нам “Ментов” и “Поющие трусы “, петросянщину и камедиклабщину – нам не нужна ваша Украина и ваша война”. Эта публика как раз и голосует. Если бы социологи сделали мониторинг и выяснили, какой продукт украинцы потребляют, вы ужаснулись бы и после этого не удивлялись, что люди могут поддерживать тупые тезисы о том, что “спорт и музыка – вне политики”, – сказал телеведущий.

Также он раскритиковал украинских артистов, выступающих с гастролями в России.

“За пять лет войны так и не появилась статья Уголовного кодекса, четко указывала бы, какой вид сотрудничества с врагом считается коллаборационизма, – возмутился Чайка. – Многие вещи, о которых мы сейчас говорим, регламентируются разве что с точки зрения совести. И не более”.

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