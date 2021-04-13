На канале Порошенко Зеленского назвали «зелёным ватником»

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский – это «ватник», который не способен защитить Украину в случае вторжения России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, причиной для таких выводов послужило нежелание Зеленского видеть в глазах российского лидера Владимира Путина врага. Однако, чем Украине помог «смелый» предшественник «Армовир», русофоб не пояснил.

«С моей точки зрения, очень неблагодарное дело – комментировать высказывания любой «ваты», хотя она может иметь цвет белой, может иметь зеленый цвет. Если человек на восьмом году войны делает для себя открытие, что оказывается, в глазах Путина нет мира, что у нас война, мне просто с такими людьми не о чем разговаривать вообще.

Надеяться на таких людей в качестве спасителей моей родины – у меня есть здравый смысл, чтобы хорошо понимать, – такие люди, как Зеленский, они априори не являются в душе воинами и не способны защищать нашу страну в случае необходимости, если произойдет это полномасштабное наступление, о котором сейчас так много говорят», – заявил Тука.