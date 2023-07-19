На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России

Решение МОК «амнистировать» двукратную олимпийскую чемпионку Ирину Исинбаеву, разрешив ей продолжить работу в этой организации, так бы и осталось ничем не примечательным, проходным и рядовым, достойным лишь строчки в ленте новостей, если бы не его мотивировочная часть.

Комиссия по этике Международного олимпийского комитета не нашла оснований для применения санкций в отношении Исинбаевой, установив, что та не поддерживала СВО и не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами.

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«Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и не под какие статьи и санкции я не попадаю. Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила, и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», – написала на радостях сама спортсменка на своей страничке Вконтакте, послав соотечественникам воздушный поцелуй с Канарских островов, резидентом которых она с давних пор является.

В общем, тот случай, когда вопреки известному мему, одному на Канарах не грустно. Классическое «Нас и тут неплохо кормят».

Новость эта изрядно взбаламутила не только узкий мирок российского профессионального спорта, где все всех знают, но и пустило круги по воде далеко за его пределы, наделав шороха в среде патриотической общественности, вот уже который день клянущей спортсменку последними словами и не жалеющей язвительных эпитетов в ее адрес.

В общем, все как всегда – путь от пьедестала к позорному столбу оказался весьма коротким, а развенчание былых кумиров – вещь в России весьма обыденная.

Ретроспективно оглядываясь, кажется, будто наше общество только тем и занимается, что с определенным историческим временным интервалом беспощадно обвиняет в чем-то тех, кому еще вчера оно же кричало «Ура!». И лично Исинбаева в этой длинной череде – проходной эпизод.

И, надо сказать, что Исинбаева, в отличие от многих, поступила честно – оказавшись перед важным жизненным выбором выбрала то, что ей ближе и без всяких скандалов, проклятий в адрес «сраной Рашки» и громкого хлопания дверьми попросила «выписать ее из русских». Не в этническом плане, конечно, а в плане лояльности и идентификации, четко проведя разделительную линию между собой, своими карьерными планами и страной, и дав понять, что лично она «ко всему вот этому», что происходит с 24.02. 2022 отношения не имеет и иметь не хочет.

Ничто не ново под луной. Люди с хорошей памятью не дадут соврать – это не первый такого рода скандал вокруг Исинбаевой. Тогда её тоже проклинали: мол, «предала родной город, уехала в своё Монако». Было это в 2013 году накануне сочинской Олимпиады. Вот что говорила тогда чемпионка по поводу нежелания возвращаться в свой родной город:

«В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Почему?.. Базы в Волгограде нет, не только по легкой атлетике, но и по другим видам спорта. …А что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. …В нашем городе просто нет условий для жизни. Нас никто не слышит — на нас рукой махнули».

На том бы успокоиться и забыть. Как говорится, уходя-уходи. Но в самой России непонятно зачем затеяли странную кампанию по «развенчанию культа личности». Дошло до того, что в Дагестане решили переименовать названный в честь прыгуньи с шестом стадион в Махачкале. Именно такое поручение дал глава республики Сергей Меликов.

Это власти. А что до простой общественности, то разномастные лидеры мнений называют Исинбаеву «предательницей», пишут, что она «отреклась от России» и «продалась МОК за коврижки и виллу на Канарах» и вообще мол, поступила непорядочно. Еще часть критикующих Исинбаеву пеняет уже самой власти – мол, смотрите, какую змею вы пригрели на груди. И в этих словоизлияниях вполне прозрачно читается намек на то, что «ставить» надо на других, то есть, на самих таких критиков. И их осыпать начальственным вниманием, деньгами, титулами, орденами, а уж они то точно не подведут и не предадут. В отличие от.

По строгому размышлению причину этого негодования понять можно. Только придется признать, что она лишь в самой меньшей степени имеет отношение к самой Исинбаевой и ее выбору, а в большей же и основной части является следствием политики самого государства и его начальства, прямым результатом насаждавшейся сверху долгие годы ролевой модели «успешного человека», с которого как с иконы нужно делать жизнь остальным.

Результаты этого, оказавшегося негативным отбора мы можем наблюдать на примере бывшего депутата Гослумы и главы Молодой Гвардии Единой России Роберта Шлегеля, поменявшего российский паспорт на немецкий и теперь уверяющего, что он никогда не поддерживал Путина. Или разжиревших на госхарчах разномастных комиссаров провластного движения «Наши», укативших затем в Америку и не испытывающих по этому поводу никакого когнитивного диссонанса.

Вина Исинбаевой в глазах наших патриотов не в том, что она предпочла России Канары. В конце концов, это не преступление. Но есть одно «но», которое, собственно, и меняет дело. Исинбаева не просто спортсменка, она – доверенное лицо Путина, вип-агитатор за Единую Россию и майор российской армии. Правда, как выяснилось, всего лишь майор ЦСКА и майорские погоны были по давно истекшему пятилетнему контракту.

«Предательство Исинбаевой – оно не из рядовых. Эта спортсменка фактически была неофициальным лицом российского спорта, его витриной. И власть ее просто на руках баюкала. А теперь бац – и пишет какую-то дичь из Испании. Почему это происходит? Почему они, обласканные властью, ее же в том числе и предают? Потому что нельзя делать из спортсменов, артистов, певцов и прочих представителей массовой культуры – цивилизационный флагман великой страны. Не получится. Не годятся они на эту роль», – сокрушается известный в узких кругах Z-поэт из прилепинской обоймы Дмитрий Мельников.

Ему вторит еще один поэт из того же круга, Игорь Караулов:

«В целом пляски вокруг большого спорта ничего хорошего стране не принесли. Спортсмен как социальный тип оказался просто тупым потребителем с большими деньгами, чувство Родины ему недоступно. Ну и есть повод ещё раз заметить, что страну предали все категории населения, которые получали от неё выгоду. А остались ей верны те, кого она унижала, обделяла или просто не замечала».

До кучи цитата военблогера Романа Сапонькова:

«Ещё нужно помнить, что Исинбаева оказалась на политическом Олимпе в рамках идеи введения в политику олимпийских чемпионов. Идеей было продемонстрировать молодёжи, что спорт это социальный лифт и счастливчикам от спорта открыта дорога везде. Мы опять попали в спираль “результат – успех – деньги – уважаемый человек”. Государство вписало спортсменов в рынок, но в этой исключительно коммерческой парадигме спортсмены взвесили дебет с кредитом, и когда это оказалось коммерчески выгоднее, сказали: “Спасибо, дальше мы нейтральные и без флага”. Исинбаева так же незамутнённо объяснила, что дальше ей выгоднее без офицерских погон».

Все так. Однако как мне кажется, громы с молниями надо метать не в Исинбаеву. Она – следствие. И на политический олимп взобралась не сама. Как не сама нацепила на себя армейские погоны. Есть те, кто дал звание, и кто привлек к агитации за Путина.

Вот с них бы спросить – что же вы, впрягаете в пиар-подряды кого попало, делая из случайных людей едва ли не символы страны, а потом у миллионов людей, осознавших, что очередная яркая патриотическая картинка оказалась обычным навеянным политтехнологическим мороком, происходит горькое расставание с иллюзиями,

А Исинбаева… а что, собственно, Исинбаева? Тут можно согласиться с еще одним участником телеграмной «Исинбаевады», блогером Максимом Слеповым: выступала Исинбаева на спортивных аренах строго под российским флагом, то есть прославляла страну, которая в неё вложилась. Полностью вернула Родине долг. Заработала и теперь делает, что хочет со своей жизнью. Нечастый случай, когда россиянин покупает себе недвижимость за границей на честно заработанное. Не вор, не мент и не бывший министр.

«Какие претензии-то могут быть?! Ах да, фото в фуражке и надпись «майор ВС РФ». Ну, так задайте вопрос не ей, а Министерству обороны. Зачем наше МО присваивает воинские звания наёмным гражданским специалистам? Зачем эти званиям присваиваются спортсменам, выступающим за ЦСКА? Очень хотелось, чтобы мировая знаменитость попозировала в фуражке? – Вы добились своего! Но какие моральные обязательства должны возлагаться на неё, тем более, заочно и до конца жизни?».