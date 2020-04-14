На карантине Украину накрыла безнадега и безденежье – соцопрос

14.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

В украинском обществе нарастают тревожные ожидания из-за социально-экономического кризиса, усугубленного карантинными мерами.

Соответствующие данные получены социологической компанией R&B Group.

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Так, 39% опрошенных заявили, что не имеют сбережений, 13% – хватит лишь на пару дней, 19% – на месяц.

Лишь 3% считает, что их материальное состояние через три месяца улучшится, а 60 процентов – скорее ухудшится и точно ухудшится

Кроме того, 57 процентов респондентов полагают, что ситуация в стране в ближайшие месяцы станет хуже.

Во время карантина 38% украинцев испытывают тревогу, а 32% – надежду (допускалось несколько вариантов ответа).

Также у 30% респондентов уже появились финансовые трудности

Опрос проводился с 28 марта по 3 апреля. Всего было опрошено 1400 респондентов