На карантине в Крыму появились нелегальные отели для москвичей

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму прекратили прием туристов базы отдыха, гостиницы и санатории, но вместе с этим «поднялись» нелегальные мини-отели.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявила вице-премьер республики Ирина Кивико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, к началу следующей недели загрузка в легальных местах размещения в Крыму составит не более 3%. Большинство из отелей приостановили заселение, чего не скажешь о нелегалах.

«Посетили 14 коллективных средств размещения и 42 малых средств размещения. Что мы установили: что есть мини-отель, продолжающий заселять. Это не зарегистрированное официально малое средство. Сотрудники полиции составили материалы, которые будут направлены в Роспотребнадзор. Также жители Москвы разместились 30 марта в частном секторе. Разместились через интернет. Легальные средства размещения они все осуществляют карантинные меры, те, которые работают через интернет, мы начали мониторить», – Кивико.