«На католическое Рождество» – Арестович раскрыл «отсечный» план захвата Украины

«На католическое Рождество» – Арестович раскрыл «отсечный» план захвата УкраиныНовости Украины
Через полтора месяца Россия якобы планирует избавиться от угрозы с Запада и захватить всю левобережную Украину.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«От Белоруссии и России всё более и более явственно исходит военная опасность. Когда они начали операцию против Польши – это создание отсечного фланга от НАТО.
Цели какие – они атакуют гибридным способом НАТО, Альянс сосредотачивает усилия, впадает в политический кризис, потому что они не способны принять быстрое и эффективное решение.
Создаётся отсечный фланг от возможной помощи НАТО Украине. И потом основные усилия переносятся на Украину. Существует вполне реальная военная опасность», – сказал он.
«Я думаю, что россияне вкидывают дезинформацию, говоря о том, что они не готовы, а реально будут готовы к какому-то обострению через три-четыре месяца. Это деза. Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно», – добавил советник главы ОП.
Алексей Арестович подчеркнул, что Россия попытается захватить левобережную Украину, и создать на её территории новое государство.
«Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. От Крыма не Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр. Отсекая Харьков и окружая группировку «ООС».
Язык на Киев они, конечно, покажут, чтобы начался политический кризис. Но они его не возьмут, потому что был опыт штурма Грозного. А взять шестимиллионный город, да ещё и разделённый рекой – это надо создавать четырёхсоттысячную группировку, которой у них нет. Да и технически невозможно.
Но задача у них будет – захватить левобережье, спровоцировать политический кризис в Киеве, снести Зеленского, и поставить марионеточное правительство, заключить договор, чтобы их таким образом легитимизировались. И всё, две Украины», – резюмировал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.