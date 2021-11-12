«На католическое Рождество» – Арестович раскрыл «отсечный» план захвата Украины

Через полтора месяца Россия якобы планирует избавиться от угрозы с Запада и захватить всю левобережную Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Белоруссии и России всё более и более явственно исходит военная опасность. Когда они начали операцию против Польши – это создание отсечного фланга от НАТО.

Цели какие – они атакуют гибридным способом НАТО, Альянс сосредотачивает усилия, впадает в политический кризис, потому что они не способны принять быстрое и эффективное решение.

Создаётся отсечный фланг от возможной помощи НАТО Украине. И потом основные усилия переносятся на Украину. Существует вполне реальная военная опасность», – сказал он.

«Я думаю, что россияне вкидывают дезинформацию, говоря о том, что они не готовы, а реально будут готовы к какому-то обострению через три-четыре месяца. Это деза. Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно», – добавил советник главы ОП.