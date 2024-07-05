На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии

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Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы в регионе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», – заявил муфтий КЧР и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

По его словам, указ принят как продолжение позиции Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа, который постановил «считать ношение никаба наносящим практический вред мусульманам».

3 июля муфтият Дагестана ввёл временный запрет на ношение никабов в республике.

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин поддержал кавказскую инициативу, но отметил, что для его региона она не актуальна.

«В Республике Башкортостан никаб — это редкое явление. За год я вижу девушек в никабе один-два раза, и, как правило, это приезжие иммигрантки других национальностей. Никаб вызывает страх у многих людей, что отталкивает их от ислама», – написал Биргалин в своем тг-канале.

Политолог Сергей Марков считает, что тема запрета никаба является одной из важнейших во внутренней политике России.

«В ней сконцентрирована борьба за политическую стабильность и обуздание дикой ярости радикального исламизма. Это не мелочная грызня башен. Это борьба за будущее страны», – написал Марков.

Между тем, в Дагестане продолжается история, из-за которой в России стали обсуждать запрет никабов. Напомним, скандал начался после того, как «мусульманские активисты» затравили врача из Хасавьюрта, не ставшую принимать пациентку, отказавшуюся снимать никаб.

В итоге полиция пришла к инициатору травли Хаджимураду Ханову, который оказался не только помощником местного депутата, но и бывшим вербовщиком запрещенной в России ИГИЛ. Он хранил дома взрывчатку и обрез охотничьего ружья. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Ханову грозит 8 лет тюрьмы.

«Ваххабит, который устроил травлю русской женщины врача столкнулся наконец с российским государством», – радуется публицист Сергей Мардан.

Жертва «мусульманского буллинга» эндокринолог Евгения Макеева рассказала в интервью «Регнуму», что к ней на прием часто приходят женщины в никабах. Когда пациентки снимают покрывала, оказывается, что они жестоко избиты мужьями. Она пыталась помочь жертвам насилия, чем вызывала гнев мужчин, радикальных убеждений.