На каждого бойца СВО нападают 5-6 дронов врага, наше производство ещё не раскачалось – Живов

Западные страны гораздо раньше осознали эффективность применения дронов, поэтому сейчас на одного нашего штурмовика в зоне СВО приходится 5-6 дронов противника.

Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине в 2023 году выдели денег на 1 миллион дронов. Делим на 365 дней, чтобы понять массовость их использования. На 2024 год им обещали дать денег на 2 миллиона дронов, то есть в два раза больше. Эффективность применения такова, что примерно 1 из 10 дронов поражает цель. И даже если посчитать от 2 миллионов, то 10% – это колоссальное количество поражённых целей.

К нам осознание того, что дрон стал одним из ключевых средств войны, пришло относительно недавно. И долгое время было непонятно, кто должен, собственно, их финансировать, производить. Это должно быть централизовано, как привыкли, или всё-таки нужно собрать пул производителей и включать их всех в работу. Пока это отставание есть, потому что даже по кадрам часто видно, что одного российского штурмовика атакуют 5-6 украинских дронов. Мы себе такие объёмы использования дронов позволить не можем», – подчеркнул Живов.