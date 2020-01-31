На каждого хитрого грека найдётся ассиметричный ответ

31.01.2020, Москва, Владимир Букарский

В Греции набирает обороты скандал, связанный с признанием раскольничьей «Православной церкви Украины» Синодом Элладской Церкви. Неправительственная организация «Панэллинский православный союз» инициировала обращение в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения о признании украинских раскольников. Греческие православные активисты настаивают на том, что Собор Церкви Эллады, вынося своё скандальное решение, грубо попрал законодательство Греческой Республики.

В частности, во время Собора не было проведено голосование, и решение о признании «ПЦУ» не было поддержано квалифицированным большинством (2/3 голосов), как того требует статья 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции). При этом письменное решение Собора до сих пор не опубликовано, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором.

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Это уже не первое выражение недовольства со стороны греческого духовенства и общественности. В момент проведения Собора Церкви Эллады в октябре 2019 года четыре греческих митрополита выступили против признания украинских раскольников и за отложение этого вопроса до проведения Всеправославного Собора по этой теме. Греческие архипастыри подчеркнули безосновательность утверждений об «успешном восстановлении единства Церкви» с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников.

В то же время, различные группы мирян греческой Церкви составляли и подписывали обращения в адрес греческих иерархов. Так, во время литургии в православной общине Птолемиады группа мирян из города Флорина написала письмо митрополиту Иустину и распространила более 300 листовок с текстом письма. В письме миряне выражают «самое глубокое горе и боль за новый Великий раскол в Православии за последние 1000 лет» и обвиняют стамбульского Патриарха Варфоломея в обслуживании геополитических интересов США.

В нынешних обстоятельствах, если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Элладской Церковью автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. Слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.

Вряд ли можно рассчитывать на благоприятное решение судебной инстанции. Следует помнить, что решение о признании автокефалии было принято правительством Греции после активного лоббирования этого вопроса со стороны посла США в Греции Джеффри Пайета – того самого, кто сыграл, на наш взгляд, первостепенную роль в государственном перевороте на Украине зимой 2013 – 2014 годов.

Также отметим личную заинтересованность в этом вопросе со стороны нынешнего госсекретаря США Майкла Помпео. Признание «ПЦУ» со стороны Элладской Церкви состоялось сразу же после визита Помпео в Грецию, в ходе которого он напрямую увязал предоставление американской помощи США с решением вопроса о признании украинских раскольников на греческом Синоде.

Буквально сегодня, 31 января 2020 года, Майкл Помпео подтвердил своё намерение оказывать поддержку «ПЦУ» в ходе встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой киевско-стамбульских раскольников Сергеем Думенко, именующим себя «митрополитом Епифанием».

Тем не менее, даже если шансы на положительное решение инстанции невелики, само обращение даёт мощный политический эффект.

По словам известного политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдана Безпалько, сам факт этого обращения демонстрирует, что Греция в своем признании ПЦУ не едина, что это решение пытаются оспорить: «Сама процедура оспаривания, хоть и будет отклонена, но в случае даже ее затягивания приведет к медному эффекту. Эту тему будут поднимать не только по факту обращения, но и по факту рассмотрения, по факту отказу, по факту новых обращений и так далее».

Это, по мнению эксперта, показывает, что православное сообщество и общество в Греции не только не едины в признании так называемой «ПЦУ», но и пытаются этому активно противодействовать».

Кроме того, сама идея автокефальной «ПЦУ» постепенно уходит на второй план в создании украинского общества. «На сегодняшний момент это признание никого уже толком не волнует, потому что все прекрасно понимают, что это даже не хромая утка, это сдувшийся шарик, – отмечает историк и политолог Армен Гаспарян. – О «ПЦУ» уже никто не говорит ни в свете признания, ни в свете какой-то православной церковной жизни». По словам Гаспаряна, единственные новости, которые сопровождают ПЦУ – это война главы упразднённого Киевского патриархата Филарета с Минкультом Украины и Епифанием. «Поэтому от того, отзовет какая-то церковь сейчас признание ПЦУ или это произойдет сильно позднее, ничего не изменится. Потому что по факту то, что есть сегодня, это не церковь вообще. Вопрос только в том, сколько эта комедия будет еще тянуться, только и всего», – отметил аналитик.

Тем не менее, все эксперты едины во мнении, что и Российская Федерация, и Русская Православная Церковь могут и должны предпринять в этом вопросе более активные шаги. Как отметил экономист Александр Дудчак, в России Церковь отделена от государства, но ее невозможно отделить от истории государства, ее значение в формировании государственности и самосознания народа невозможно переоценить. По его словам, «Православие сегодня нуждается в активной защите, и государство имеет все основания и права встать на его защиту».

Как подчёркивает Дудчак, России не обязательно вводить официальные санкции в ответ на действия чиновников и религиозных деятелей из Греции и других стран. Однако, по его мнению, стоит подумать и над возможностями отвечать асимметрично: «делать больно» в ответ, и чтобы это было ощутимо – за действия, которые наносят вред своему государству.

Одной из подобных мер является расширение контактов Русской Православной Церкви с представителями греческих православных кругов, как церковных, так и общественных, которые выступили с осуждением признания украинского раскола. Также давно назрела необходимость установления диалога со старостильными церквами Греции, на стороне которых в противостоянии календарной и иным «реформам» Мелетия (Метаксакиса) была как историческая, так и каноническая правда.

Старостильные церкви обладают значительным влиянием в Греции и других странах, особенно крупнейшая из них – Церковь истинно-православных христиан Греции (Синод Хризостома), объединяющая 15 епархий, более 200 приходов и 60 монастырей. Препятствия к восстановлению канонического общения с Синодом Хризостома могут быть легко преодолены, учитывая, что другая греческая старостильная иерархия, «Синод противостоящих», объединившийся с Синодом Хризостома в 2014 году, ранее состоял в каноническом общении с Русской Православной Церковью Заграницей.

Следует поменьше слушать демагогические рассуждения кураевых, чапниных и иных церковных либералов о том, что восстановление общения РПЦ с греческими старостильниками грозит «изоляцией» Московского Патриархата. Все эти вопросы могут быть обговорены с главами тех Церквей, которые примут участие во Всеправославном Соборе в Аммане, который будет проведён вопреки давлению США на власти Иордании и на Иерусалимский Патриархат.

Самое главное, что предстоит сделать – это отвергнуть любые экуменические тенденции внутри православных Церквей. Надо помнить, что именно экуменизм привёл к отпадению Константинопольского Патриарха Варфоломея в ересь и расколу в православном мире. Давно назрела необходимость прекратить работу во «Всемирном совете церквей», как это уже промыслительно сделали Грузинская и Болгарская Церкви. Решительное и безусловное отвержение экуменизма не уронит, а только укрепит авторитет Русской Православной Церкви во всём православном мире.