На каждую удачную вылазку украинских диверсантов приходится 10 неудачных – экс-полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
21.09.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


Ни ГУР, ни СБУ не рассказывают о своих множественных неудачных операциях, а предпочитают показать свое могущество за счет пиара удавшихся актов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни ГУР, ни СБУ не рассказывают о своих множественных неудачных операциях, а предпочитают показать...

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«Каждый раз, когда у них что-то получается, – это громко, наглядно, они это очень умеют пиарить, они демонстрируют, что, смотрите, какие наши, украинские спецслужбы сильные и всемогущие. Но при этом практически никто не говорит о том, что у них одна удачная операция приходится на 10 неудачных, которые наша контрразведка, Росгвардия, полиция пресекают.

Реально очень много работают наши спецслужбы по ликвидации этого подполья. Просто не обо всем можно говорить, не все можно показывать. Есть такое понятие, как оперативные игры – задержали кого-то, но не стали демонстрировать, он работает уже на нас. Поэтому я хочу даже вашим слушателям и зрителям сказать, что да, они сильны, но мы их переигрываем», – заявил Прозоров.

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