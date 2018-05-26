26.05.2018
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Вооруженные силы, Украина

На каждые четыре боевые потери ВСУ приходится одно самоубийство


На каждые 100 тысяч военнослужащих украинской армии приходится 55 случаев самоубийств.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, указывающий, что по подсчетам главного военного прокурора Украины Анатолий Матиоса, с 2014 по 2017 год 554 украинских военнослужащих покончили жизнь самоубийством.

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“При этом, по данным Степана Полторака, министра обороны, с начала российской агрессии на востоке страны ВСУ потеряли 3.332 человека. Из них в боях – 2.394 солдат и офицеров. То есть на каждые четыре смерти на поле боя приходится примерно один суицид. А в ВСУ, численность которых составляет четверть миллиона людей, на каждые 100 тыс. человек приходится 55 случаев самоубийств.

Если это и эхо войны, то слишком сильное: в воюющем Израиле на 100 тыс. военнослужащих происходит девять самоубийств, а в США, солдаты которых также задействованы в разных горячих точках, 28”, – обращает внимание журнал.

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