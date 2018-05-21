21.05.2018, Харьков, Марк Старолисов

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На Харьковщине открыли музей Ильи Мечникова

В Харьковской области открыт музей русского ученого и нобелевского лауреата Ильи Мечникова. Райцентр Двуречная недалеко от российской границы теперь может гордиться увековечиванием по-настоящему великого ученого.

Редкая приятная новость не затерялась на фоне открытия мемориальных досок всяким «героям АТО» и разрушения памяти о советском периоде. По сути, речь идет о том, что представитель знаменитого русско-молдавского дворянского рода возвратился в те места, где с петровских времен находились родовые гнёзда Мечниковых.

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Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, в ходе своего визита в Двуречанский район, открыл музей «Наш великий земляк И. И. Мечников — Гражданин мира». Участие в торжественном мероприятии открытия музея также приняли представители местного самоуправления, ученые харьковских вузов. Таким образом, в промежутке между прогибами перед облгосадминистрацией Сергей Иванович вспомнил то, чем он занимался на этом же посту перед переворотом. Тогда при его участии были восстановлены захоронения князей Святополк-Мирских в Люботине, открыта мемориальная доска художнице Зинаиде Серебряковой в селе Нескучном и принята областная программа, противостоящая беспамятству.

После церемонии разрезания ленточки, первые посетители музея осмотрели экспозицию, которая насчитывает 289 экспонатов. Там функционируют четыре раздела: «Быт Слобожанщины XIX века» (куда ж без вышиванок и прялок?), «Жизненный и творческий путь И. И. Мечникова» (земляк как-никак), «И.И.Мечников — Гражданин мира» (работал многие годы под руководством Луи Пастера, а его труды переводились на большинство языков), «Последователи великого ученого» (их действительно много!).

В музейной экспозиции хранятся две книги по микробиологии 1912 года издания, соавтором которых был Илья Ильич, подарки участников международного симпозиума, который состоялся в Италии в октябре 2016 года и был посвящен столетию со дня смерти великого ученого. В музее также представлены экспонаты, изготовленные кружковцами Двуречанского Центра детского и юношеского творчества, на территории которого он и расположен. Принадлежащих самому Мечникову вещей среди экспонатов музея нет. Нобелевская медаль Ильи Мечникова, врученная учёному вместе с Паулем Эрлихом в 1908 году за исследования в области иммунитета, хранится в Риге.

«Илья Мечников родом не из самой Двуречной, а из нынешнего Двуречанского района, раньше это был Купянский уезд. В селе Ивановка родился, а в селе Панасовка, через два года после его рождения, семья Мечниковых построила дом. Мы инициировали создание при Центре детского и юношеского творчества музея Ильи Мечникова», — говорит руководитель музея Людмила Бабай.

Хотелось бы надеяться, что музей будет развиваться, и в нем найдется место выдающимся предкам и родственникам Ильи Ильича. А они также интересны, ведь этот род ведет свое происхождение от морейской ветви Палеологов и молдавских бояр.

Николае Милеску-Спафарий — энциклопедист и полиглот, пришедший на службу к царю Алексею Михайловичу и ставший впоследствии первым российским послом в Китае. С него и пошла служба этой семьи московским царям.

Внук Николая Георге (Юрий Стефанович), получивший убежище после Прутского похода 1711 года. и переведший фамилию Спэтару (Спафарий) как «Мечников». Тогда Петр Великий не отдал своих молдавских союзников в лапы янычар, а сделал их русскими дворянами без проволочек. Он и поселился первым на Слобожанщине

Евграф Ильич Мечников — сенатор, тайный советник и горный инженер, прадед Ильи Ильича. Именно он нашел месторождения золота на Урале и разработал план инфраструктуры Закавказья.

Интересны также и старшие братья нобелевского лауреата— социолог и географ Лев Ильич и Иван Ильич — прототип героя повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Кстати Илья Ильич неоднократно встречался с Львом Николаевичем, оба увлекались здоровым образом жизни, только, в отличие от великого писателя, он пропагандировал кисломолочные продукты и не злоупотреблял вегетарианством.

Так что в Двуречной есть все шансы создать объект, полезный местным жителям и интересный для туристов. Только бы в нем было больше истории, чем этнографии.