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Российские подразделения остановили продвижение на севере Харьковской области и перешли к обороне.

К такому выводу приходят военные источники, отслеживающие ситуацию на в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьковское направление: обстановка на утро 25.05.24. Здесь противник, собрав под нашими непрекращающимися ударами резервы, таки перешел в контрнаступ. Логика его движение такая же, как и у нас. Он понимает, что контроль над холмами восточнее Липцов – это ключ ко всей этой стратегически важной позиции. Именно сюда и направлены его атаки. Для успешности которых на данный участок были переброшены стандартные «пожарники Зеленского» – лучшие БПЛАшники ВСУ – «Птахы Мадьяра». Что говорит об особой важности данной операции для политического руководства Украины», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Впрочем, говорить пока о полноценном контрнаступлении ВСУ не стоит. Как сообщил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко, «обстановка сложная».

«Что касается Харьковского направления – противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», – заявил Прокопенко.

То есть, как видим, речь идет лишь о контратаках.

В свою очередь агентство «Блумберг» пишет, что украинская армия «планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, которые взяли территорию на северо-востоке Харьковской области».

Не удается пока ВС РФ полностью зачистить и северную (левобережную) часть Волчанска, за который продолжаются ожесточенные бои. Как указывает паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, «российские войска ведут штурмовые действия в многоэтажках в квадрате улиц Короленко — Соборная — Колокольцева — Олеся Досвитного».

При этом продвижение на другом участке Харьковского направления, под Липцами, осложнено тем, что этот населенный пункт находится в низине, а к юго-востоку от него находится господствующая высота 204,7, с которой открывается вид на пригороды Харькова и которую удерживают формирования киевского режима.

Кроме того, отмечается, что ВСУ перебрасывают под Харьков подразделения со всех направлений и вводят «стратегические резервы, чего доселе не было».

«Это позволило двинуть фронт на многих других участках: российские войска выдавили противника из Клещеевки и Андреевки, сумели углубиться на восточные окраины Часова Яра, зачистили Уманское, заняли восточные окраины Красногоровки, вернулись в Старомайорское и Урожайное. Всё это произошло после начала наступления на Слобожанском направлении: удалось прорвать оборонительные порядки украинских формирований.

Более того, мы, наверное, откроем страшную тайну, которую неудобно признавать в ура-патриотическом сегменте. Российские войска закрепились на достигнутых рубежах и частично перешли к обороне: их задача не погубить людей в штурмовых действиях, а лишить противника инициативы и уничтожить стянутые под Харьков резервы. До конца мая ВСУ должны перейти к северу от Харькова в контрнаступление: это их чуть ли не последний шанс на то, чтобы попытаться выдавить российские войска с этого участка и доложить о «яркой победе». От результатов отражения наступления, от того, сколько сил и средств останется у ВС РФ после контрнаступления ВСУ зависит, как будут корректироваться планы ВС РФ на дальнейшее продвижение», – приходит к выводу канал Звинчука. При этом на Украине продолжается поиск виновных в продвижении ВС РФ на севере Харьковщины. Как проинформировало, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, командование 125-й бригады, 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.

Отмечается, что 10 мая в ряде населенных пунктов подразделения 125- бригады покинули боевые позиции.