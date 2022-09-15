На Херсон положили огромные силы, чтобы ударить на Харьковщине – Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Лжеатака на Херсонском направлении для отвлечения ВС РФ от Харьковщины велась большими силами, чем там, где наносился основной удар.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Успех наш на Харьковском направлении состоит в том, что мы чудесно провели отвлекающий удар на Херсонском направлении. Враг и все были уверены, что непосредственно основное направление там. И я говорил ещё тогда, что при контрнаступлении всегда есть вопрос отвлечения и создания, введения противника в заблуждение.

Тут я благодарен, что генерал Залужный, вместе со своей мощной командой, как главный режиссёр нашей страны, режиссёр войны, смог ввести противника в заблуждение. Они перекинули своих десантников, своих мощных пехотинцев на Херсонское направление. А непосредственно там оставив значительно более слабые подразделения. За счёт этого мы достигли больших успехов», – сказал генерал.

«Но я бы сказал, что рано пока ещё рукоплескать и говорить, что мы сломали позвоночник российской армии. Ещё много впереди работы, чтобы достичь результата, для перелома этого позвоночника», – сказал генерал.

При этом он добавил, что на Херсон были брошены огромные силы ВСУ.

«Это целый комплекс заданий для введения противника в заблуждение. Это не где-то выставить какие-то макеты, а иногда на то направление, где мы вводим противника в заблуждение, кидается гораздо большие силы и средства, нежели там, где будет происходить настоящее наступление», – сказал Кривонос.