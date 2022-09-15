На Херсон положили огромные силы, чтобы ударить на Харьковщине – Кривонос
Лжеатака на Херсонском направлении для отвлечения ВС РФ от Харьковщины велась большими силами, чем там, где наносился основной удар.
Об этом в эфире телеканала «Прямой», заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Успех наш на Харьковском направлении состоит в том, что мы чудесно провели отвлекающий удар на Херсонском направлении. Враг и все были уверены, что непосредственно основное направление там. И я говорил ещё тогда, что при контрнаступлении всегда есть вопрос отвлечения и создания, введения противника в заблуждение.
Тут я благодарен, что генерал Залужный, вместе со своей мощной командой, как главный режиссёр нашей страны, режиссёр войны, смог ввести противника в заблуждение. Они перекинули своих десантников, своих мощных пехотинцев на Херсонское направление. А непосредственно там оставив значительно более слабые подразделения. За счёт этого мы достигли больших успехов», – сказал генерал.
«Но я бы сказал, что рано пока ещё рукоплескать и говорить, что мы сломали позвоночник российской армии. Ещё много впереди работы, чтобы достичь результата, для перелома этого позвоночника», – сказал генерал.
При этом он добавил, что на Херсон были брошены огромные силы ВСУ.
«Это целый комплекс заданий для введения противника в заблуждение. Это не где-то выставить какие-то макеты, а иногда на то направление, где мы вводим противника в заблуждение, кидается гораздо большие силы и средства, нежели там, где будет происходить настоящее наступление», – сказал Кривонос.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.