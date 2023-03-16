На Херсонщине начинают посевную кампанию, но не смогли решить проблему дефицита врачей и учителей – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
16.03.2023 10:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 402
 
Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Херсон


Херсонская область, спустя год после освобождения, начинает жить привычной жизнью – местные фермеры приступают к подготовке к посевной кампании, налаживается работа полиции.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий Херсонскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсонская область, спустя год после освобождения, начинает жить привычной жизнью – местные фермеры приступают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом, проблему учителей и врачей, покинувших регион, решить полностью не удалось.

«Здорово начинает работу управление внутренних дел, сейчас не заездные ребята, а уже формируются управления внутренних дел. Неплохо начинает работать управление Федеральной службы безопасности – это тоже достаточно серьезный фактор… Безопасности достаточно серьезное внимание уделяется», – сказал политик.

По его словам, упор делается на промышленную безопасность и продуктовую безопасность.

«Разворачиваются уже фрегатные установки системы полива, начинается подготовка к сельскохозяйственным делам. В прошлом году еще нет, этого не было, война была, заминировано было. Это говорит о том, что поля разминированы, началась достаточно серьезная работа. Если будем сравнивать с прошлым годом, в прошлом году была только комендатура, военно-гражданской администрации не было, не было структуры правительства…

Учителей не хватает, не хватает профессиональных медиков», – заявил Кастюкевич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть