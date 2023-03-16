На Херсонщине начинают посевную кампанию, но не смогли решить проблему дефицита врачей и учителей – депутат Госдумы
Херсонская область, спустя год после освобождения, начинает жить привычной жизнью – местные фермеры приступают к подготовке к посевной кампании, налаживается работа полиции.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий Херсонскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, проблему учителей и врачей, покинувших регион, решить полностью не удалось.
«Здорово начинает работу управление внутренних дел, сейчас не заездные ребята, а уже формируются управления внутренних дел. Неплохо начинает работать управление Федеральной службы безопасности – это тоже достаточно серьезный фактор… Безопасности достаточно серьезное внимание уделяется», – сказал политик.
По его словам, упор делается на промышленную безопасность и продуктовую безопасность.
«Разворачиваются уже фрегатные установки системы полива, начинается подготовка к сельскохозяйственным делам. В прошлом году еще нет, этого не было, война была, заминировано было. Это говорит о том, что поля разминированы, началась достаточно серьезная работа. Если будем сравнивать с прошлым годом, в прошлом году была только комендатура, военно-гражданской администрации не было, не было структуры правительства…
Учителей не хватает, не хватает профессиональных медиков», – заявил Кастюкевич.
Спасибо!
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