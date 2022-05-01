На Херсонщине отец раскрыл схрон беглого сына-ВСУ-шника

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В освобождённой от украинских нацистов Новой Каховке, расположенной в Херсонской области, бывший военнослужащий ВСУ попросил своего отца сдать российским силовикам тайник со спрятанным оружием

Об этом сообщает Telegram-канал «Shot», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о 32-летнем прапорщике ВСУ Дмитрии Надееве, подразделение которого ВС РФ разбили в первом же бою. ВСУ-шник сбежал в Кривой Рог, но успел спрятать оружие в печке дома у отца.

Со временем Надеев потерял надежду на возвращение ВСУ в Новую Каховку и резонно пришёл к выводу, что теперь оружейный схрон ставит под угрозу его семью. Он связался со своим отцом и попросил сдать арсенал российским силовикам.

«Сын сказал, что в этой трубе хранится оружие, он не будет мне врать», – сообщил отец Надеева.

Силовики обнаружили в схроне автоматы Калашникова и пистолеты Макарова с патронами.

«Здесь 10 автоматов, на каждый автомат – боекомплект, каждый заряжен полностью. Два ПМ, полностью с двумя обоймами. Всё это было спрятано всушниками, когда они уходили отсюда. Оружие готово полностью к бою: заряжай и стреляй. Оружие прячется для проведения диверсионно-разведывательной деятельности на территории, находящейся под контролем силовиков РФ», – комментирует один из участников операции.

Ликвидация подобных схронов – важнейшая задача правоохранителей.

«Рассказать кому-то из деструктивно настроенных, где хранится оружие, они его возьмут и применят против нас. Или против мирного населения, либо с целью провокации», – объяснил другой силовик.