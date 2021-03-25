На Херсонщине ВСУшник задушил сослуживца в припадке неприязни

25.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если раньше армия делала из мальчишек настоящих мужчин, то в современных ВСУ они деградируют, становятся наркоманами или жертвами невменяемых сослуживцев.

Об этом у себя в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вооружённые силы Украины превратились в сброд преступников, мародёров и морально неустойчивых существ. Мало того, что они на Донбассе убивают мирных граждан, так они ещё и друг друга мочат, по причине и без», – написал Журавко.

Так, на Херсонщине у полевого палаточного лагеря подразделения воинской части обнаружили тело 26-летнего военнослужащего. Согласно заключению судмедэкспертизы, он погиб в результате механической асфиксии. Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство».

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонщины, за убийство задержан 25-летний солдат, который рассказал, что убил сослуживца «во время внезапно возникшего конфликта, из неприязненных отношений».

Исходя из данной информации, экс-депутат обратился к украинским матерям сыновей призывного возраста.

«Ни в коем случае не отдавайте своих детей в ВСУ! Если армия раньше делала из мальчишек настоящих мужчин, то в ВСУ они деградируют, присядут на наркотики или их убьёт невменяемый сослуживец.

Я знаю, что военкомы, чтобы отмазать от армии новобранца, просят от 1000-3000 долларов. Но лучше заплатить эти деньги, и ваш сын будет живой и здоровый. Если совсем всё плохо, и у вас нет этих денег, отправляйте своих детей куда угодно. Хоть в Польшу, хоть ещё куда. Только не в украинскую армию», – призвал Алексей Жуправко.