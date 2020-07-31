На Херсонщине ждут не дождутся наступления России и готовы сдаваться населёнными пунктами

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва сама распространяет на территории Херсонщины панические слухи о скором полномасштабном наступлении РФ с целью обеспечения Крыма водой, что уже приводит к неутешительным для Украины эффектам.

Об этом в ходе пресс-конференции утверждал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в информационном пространстве этим летом, когда РФ активно распространяет информацию и страхи о возможности полномасштабного вторжения на территорию области якобы для обеспечения подачи воды в Крым.

С середины лета, мы наблюдаем целенаправленную кампанию по распространению слухов о возможном вторжении. Как мне кажется, это была достаточно успешная российская психологическая операция по повышению хаоса, неуправляемости и страхов.

На самом деле, направление деятельности РФ на Херсонщине сейчас заключается в максимальном увеличении энтропии, в максимальном увеличении хаоса, в поддержании войны «всех против всех», в дезорганизации местных органов власти и региональных органов власти, в нарушении управляемости социально-политическими и многими другими процессами», – сочиняет Данилов.

Он заявил, что данная кампания достигла определённых успехов.

«Мне даже приходилось приватно отвечать на вопросы людей, не пора ли вывозить, например, детей из Херсона? «Мы-то останемся, а дети…»

Рассказывают, что со дня на день начнется наступление, кто-то опровергает это, кто-то ссылается на американских отставных генералов, которые, на самом деле, очень корректно сформулировали свою мысль, если почитать оригинал, но в интерпретации большинстве медиа, то это выглядит как предупреждение, что «завтра», «скоро», «возможно», «в связи с катастрофической ситуацией с водой, Россия начнет наступление на Крым…»

Я бы хотел подчеркнуть, что например, мониторинг генических групп в социальных сетях показывает, как трансформируется мнение граждан этого региона: «Так быстрее бы это случилось!», «Та давайте сдадимся, сколько можно это терпеть?». Или же другая крайность –когда вообще опровергается возможность, факт реальной угрозы», – рассказал украинский эксперт.

«Цель таких операций – сломать волю, посеять хаос, и активировав одну группу активных граждан, подтолкнуть к столкновению с другими, которые перед угрозой такого масштаба, выбирают либо стокгольмский синдром, либо видят в активных гражданах опасность для себя. То есть, что надо сделать? Надо сдаться. И такая мысль распространялась в локальных пабликах не только в Геническе, а в принципе во всём регионе», – паникует Данилов.

Кроме того, по его словам, усугубляет панику даже морское положение территорий.

«Морское положение – море создает как возможности, так и ощущение незащищенности. Это необходимо понимать. «Пограничный» Каланчак или Чаплинка – приграничный, где видно войска государства-агрессора, показали намного выше показатель страха перед войной на май месяц, нежели город Херсон, где он был очень маленьким. Но море оказывает совершенно другой психологический эффект на граждан», – добавил Сергей Данилов.