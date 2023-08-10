На Херсонском направлении воюют боевики западных ЧВК. Украинцев среди них мало – «Мамай»

Анатолий Лапин.  
10.08.2023 15:29
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Херсонском направлении российским подразделениям противостоят в основном наемники из западных стран, украинская речь в перехватах встречается все реже.

Об этом заявил командир 3-й ДРШБр «Конвой» с позывным «Мамай», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Херсонском направлении российским подразделениям противостоят в основном наемники из западных стран, украинская речь...

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По мнению «Мамая», на Украину засылают боевиков частных военных компаний, услуги которых оплачивает Запад.

«Сейчас, если брать живую силу противника, то все меньше и меньше мы встречаем самих украинцев. Чаще всего это поляки, англичане, американцы, колумбийцы.

В сущности, это частные военные компании всего мира против нас воюют. Тактика ведения войны англосаксов – это частные военные компании, которые работают и здесь, мы их всех видим. Встречаются и украинцы, но большая часть уже воюет против нас – это наемники со всего мира, которых оплачивают англосаксы. Ну, пусть умрут здесь, нам их не жалко», – заявил Мамай.

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