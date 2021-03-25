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25.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Военные преступления, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США
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«На Хиллари – проклятье, а Байден – просто слабоумный» – депутат Госдумы


Бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон можно не рассчитывать на какие-либо перспективы в американском политикуме.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хиллари Клинтон – ведьма, она не могла выиграть выборы, на ней проклятье. Проклятье, которое лежит на её муже, за то, что он в Пасху бомбил православную Сербию, написав на бомбах «Счастливой Пасхи». На ней это проклятие, всё, она никуда не пойдёт.

Джо Байден – он просто старичок. Я хоть и должен относиться более зло, но, прошу прощения, для меня он просто слабоумный. Джо Байден – это типичный представитель внутренней партии США, то есть, тех людей, которые, не находясь на первых строчках газет, не находясь в свету политических прожекторов, реально управляют страной», – заключил Милонов.

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