22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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На хлеб без масла не хватит: Ляшко накинулся на власть

На Украине повышаются цены на газ и проезд в общественном транспорте. Олег Ляшко охарактеризовал такую политику, как такую, которая «уничтожает украинскую экономику и лишает украинцев будущего».

Об этом лидер «Радикальной партии» заявил с трибуны Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одиозный политик в очередной раз раскритиковал стремление киевских властей угодить Международному валютному фонду, который обязует повышение цен на газ для населения, и параллельно с этим запрещает повышение заработных плат и пенсий.

«Вчера Навтогаз принял решение о повышение на 20% стоимости газа для промышленных производителей. Это означает, что наша продукция становится дороже, украинцы вместо того, чтобы получить повышение зарплат, предприятия будут сокращать рабочие места. Киевская власть хочет поднять с 6 до 8 гривен стоимость проезда в общественном транспорте», – начал своё выступление с трибуны Рады Олег Ляшко.

«Правительство уже договорилось с МВФ и берут на себя обязательство на повышение до 11000 гривен за 1000 кубов газа для украинских граждан. МВФ ставит нам требование – нельзя поднимать зарплаты, нельзя поднимать пенсии. У меня простой вопрос: а как выжить украинцам?», – сетует политик.

Он подчеркнул, что в стране невыносимые условия, так как недоступные цены на лекарства, продукты питания, коммунальные услуги, и даже на проезд в общественном транспорте.

«Это политика, которая, фактически, ведёт к уничтожению украинской экономики, к тому, что Украина будет экспортировать ещё больше рабочей силы, сырья, вместо того, чтобы развивать собственную экономику и создавать рабочие места для собственных граждан в родной стране», – продолжил Ляшко.

По мнению лидера «Радикальной партии», правительство и президент проводят политику, которая лишает украинцев будущего.

«Повышение цен, инфляция, повышение тарифов. Залазят в карман миллионам украинцев. На полторы тысячи пенсии, на две-три тысячи зарплаты сильно не пошикуешь. Это остаётся только заплатить за коммуналку, а дальше уже даже на хлеб без масла не хватит», – критикует одиозный депутат.