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27.02.2019, Сутковцы, Владимир Гладков
 
Общество, Религия, Украина, Церковь
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На хмельницкого священника натравили националистов за «пророссийскость»

В то время, как в Киеве сторонники автокефалии обещают, что «никаких захватов храмов не будет», в селе Сутковцы в Хмельницкой области раскольники-филаретовцы пытаются отобрать знаменитую Покровскую церковь-крепость.

Видеорепортаж с места событий показали в эфире «33 телеканала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батюшка – авторитетный человек, потому что он хозяин, тут говорить нечего. Но его пророссийская позиция, то, что он наверняка числится не на одной службе в России – то это очевидно», – заявляет один из жителей села Валерий Павлюк.

Ворвавшиеся в храм филаретовцы не давали провести службу, скандировали «Геть московского попа!», в то время как работник ПЦУ доказывал местным жителям, что «пророссийский» священник Онуфрий якобы является врагом народа.

«Ваш батюшка обманщик. Пускай зайдёт ко мне, и мы пообщаемся один на один… Он вводит в заблуждение, говоря, что не имеет в Москве никакого отношения. Но мы знаем, что митрополит Онуфрий является членом синода Российской православной церкви», – сказал он.

Также участвующие в захвате старинного храма украинские националисты, пытаясь вывести священника «на чистую воду», задавали ему провокационные вопросы.

«Вы пособники Москвы. Россия агрессор?», – провоцировал националист.

Однако большинство жителей Сутковцев не довольны происходящим, и предприняли попытку отстоять церковь и защитить священника.

«Мы отстаиваем свою церковь. Она 500 лет стоит на этом месте, намолена. Почему мы должны отдавать эту церковь кому-то и куда-то? Это наша, Украинская православная церковь, и мы все за своего батюшку! Он у нас самый лучший, и он сделал для церкви всё», – возмущены прихожане.

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