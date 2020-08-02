На хорватском курорте серба избили за крест, кириллицу и красную звезду

02.08.2020, Белград, Алексей Топоров

На пляже хорватского курорта Башка-Вода неизвестные в черном избили гражданина Австрии сербского происхождения из-за татуировок, выдающих его национальную принадлежность.

Лежащего на земле человека забивали ногами на глазах отдыхающих, и никто не пришел к нему на помощь.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», тридцатилетний гражданин Австрии, уроженец Сербии Саша Вукоевич отдыхал с женой – уроженкой Хорватии и дочерьми на курорте Башка-Вода. Нападение произошло в семь вечера на пляже, когда он нес еду из фастфуда супруге и детям. По словам пострадавшего, поначалу его ударили по голове, а после того, как он упал, его начали бить ногами.

По словам Вукоевича, избиение происходило на глазах сотрудников фастфуда и отдыхающих. Он считает, что агрессию спровоцировали его татуировки в виде православного креста, красной звезды (символики белградского футбольного клуба «Црвена Звезда») и его собственного имени, написанного кириллицей.

«Я видел только одного, у него были черные футболка и шорты. Полиция сказала мне, что их было трое – нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь у меня восемь швов на губах, три выбитых зуба и гематомы по всему телу», – добавил избитый серб.

В свою очередь хорватская полиция отметила, что это далеко не первый случай нападений на сербов на курорте, очевидно, на почве национальной неприязни. Стоит добавить, что черная одежда является отличительным признаком сторонников движения и идеологии усташей.

В некоторых хорватских семьях усташизм прививают с ранних лет