27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

На храмы Московского патриархата насильно цепляют униатские знаки


На православных церквях и монастырях нужно устанавливать мемориальные доски религиозных деятелей, которые работали в этом регионе, без оглядки на их конфессиональную принадлежность.

Об этом в ходе круглого стола «Вера, религия» заявил украинский профессор, председатель Ученого совета Острожской академии Петр Кралюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Стоит какая-то православная церковь, почему бы там, на этой православной церкви, не была какая-то мемориальная табличка о тех выдающихся церковных деятелей, которые действовали в этом регионе?

Недалеко от нас находится Дерманский монастырь. Он связан с деятельностью Мелетия Смотрицкого – это неоднозначная фигура, я понимаю, но он жил в этом монастыре, он был настоятелем этого монастыря. Сейчас это монастырь Московского патриархата. В своё время там поставили памятную табличку Мелетию Смотрицкому. Монахини  Московского патриархата эту табличку сняли. Теперь, в конце концов, её вернули с большими боями.

И таких примеров можно привести множество. То есть мы должны всё-таки апеллировать к нашему национальному наследию и предлагать обратиться к нему религиозным лидерам», – рассказал Кралюк.


Отметим, что Дерманский Свято-Троицкий монастырь – православный женский монастырь Ровенской и Острожской епархии в селе Дермань на Волыни, один из очагов антиуниатской борьбы в Малой Руси в конце XVI и первой половине XVII веков.

Мелетий Смотрицкий (около 1577 – 1633) – западнорусский духовный писатель Речи Посполитой, активно выступавший против окатоличивания православной церкви, но к концу жизни изменивший своей религии и обратившийся в униатство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


Follow by Email
Facebook0
Twitter
Instagram
Telegram
VK
OK
WhatsaApp



За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть