На храмы Московского патриархата насильно цепляют униатские знаки

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

На православных церквях и монастырях нужно устанавливать мемориальные доски религиозных деятелей, которые работали в этом регионе, без оглядки на их конфессиональную принадлежность.

Об этом в ходе круглого стола «Вера, религия» заявил украинский профессор, председатель Ученого совета Острожской академии Петр Кралюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит какая-то православная церковь, почему бы там, на этой православной церкви, не была какая-то мемориальная табличка о тех выдающихся церковных деятелей, которые действовали в этом регионе?

Недалеко от нас находится Дерманский монастырь. Он связан с деятельностью Мелетия Смотрицкого – это неоднозначная фигура, я понимаю, но он жил в этом монастыре, он был настоятелем этого монастыря. Сейчас это монастырь Московского патриархата. В своё время там поставили памятную табличку Мелетию Смотрицкому. Монахини Московского патриархата эту табличку сняли. Теперь, в конце концов, её вернули с большими боями.

И таких примеров можно привести множество. То есть мы должны всё-таки апеллировать к нашему национальному наследию и предлагать обратиться к нему религиозным лидерам», – рассказал Кралюк.

Отметим, что Дерманский Свято-Троицкий монастырь – православный женский монастырь Ровенской и Острожской епархии в селе Дермань на Волыни, один из очагов антиуниатской борьбы в Малой Руси в конце XVI и первой половине XVII веков.

Мелетий Смотрицкий (около 1577 – 1633) – западнорусский духовный писатель Речи Посполитой, активно выступавший против окатоличивания православной церкви, но к концу жизни изменивший своей религии и обратившийся в униатство.