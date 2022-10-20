На Киев России придется отправить стотысячную группировку – Рожин

20.10.2022  18:41 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Для того, чтобы снова перебросить войска на Киев, России нужно сформировать стотысячную группировку.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы снова перебросить войска на Киев, России нужно сформировать стотысячную группировку. Об...

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По мнению Рожина, это может быть сделано в будущем, но пока о таких планах речь не идет.

«Пока, на текущем этапе, не наблюдается признаков монтирования группировки, которая будет наступать на Киев. Идти на Киев эффективно – это порядка, хотя бы 80-120 тысяч, чтобы нормально продвинуться к Киеву, занять определенные позиции. Не обязательно даже, это не штурм Киева, это занятие определенной территории, которую надо удерживать, формирование фронта, который, учитывая лесные массивы Припяти, тоже имеет серьезную проблему с логистической точки зрения.

Поэтому, в прямой бросок на Киев я на текущем этапе не очень верю, но в перспективе – почему нет? Мобилизация-то идет, люди готовятся, естественно, у России появится возможность не только усиливать фронт, но и где-то создавать данные группировки, чтобы вынудить противника как-то реагировать, маневрировать резервами, проводить дополнительные волны мобилизации. То есть, обычный военный процесс», – заявил Рожин.

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