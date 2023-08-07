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Украинская власть завершила «декоммунизацию» монумента «Родина-мать» в Киеве. Теперь вместо советского герба на щите установлен украинский трезубец.

Операция по смене символа обошлась в 28 миллионов гривен, собранных с «меценатов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе со сменой герба, монументу хотят дать и новое название, лишив его слова «Родина». Теперь он будет называться «Украина-мать».

«Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере. Под этим символом хоронят сыновей и отцов Украины, издеваются над ее детьми. Трезубец как клеймо рабства и символ покорения Украины водрузили на щит «Родины-матери». Теперь весь мир и каждый человек на Украине видит эту связь символов и событий, кто подписался под всеми бедами в семьях украинцев и в стране, в целом», – прокомментировала произошедшее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Журналистка Наталья Осс увидели в тризубе иной символ:

«Отчетливо читается слово «Бля», правда?».

Бежавший из Москвы в Киев меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев посчитал это символом «перемоги»:

«История происходит на наших глазах в последние несколько лет уже, и сейчас – в ускоренном режиме. Потому я предлагаю просто посмотреть на это все, приложить руку к сердцу и что-то сказать. Это историческое событие, и я думаю, что это уместно. А что дальше будет что угодно. Но сегодня это символ того, что Украина победит».

А неонацист Сергей Стерненко остался недоволен – по его мнению, вместе с советским гербом, снести нужно было и сам монумент.

«Снятие герба СССР и установление трезубца — это хорошо. По крайней мере, лучше, чем оставлять символ оккупантов. Но мне лично скульптура в целом не нравится. Я бы не хотел, чтобы она была в нашей столице», – считает Стерненко.