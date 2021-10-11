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11.10.2021 20:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вандализм, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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На Киевщине демонстративно разгромили памятник расстрелянным евреям

Новости УкраиныВ городе Васильков Киевской области неизвестные вандалы разбили часть памятника расстрелянным в годы Великой...

В городе Васильков Киевской области неизвестные вандалы разбили часть памятника расстрелянным в годы Великой Отечественной войны евреям.

Об этом сообщают СМИ и соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жители Василькова утверждают, что разрушение памятного знака жертвам Холокоста произошло среди бела дня. Они призвали вмешаться в дело Нацполицию, поскольку видят в событиях не только признаки вандализма, но и антисемитизма.

«В Василькове надеются, что после досадного случая власти города обеспечат надлежащий надзор и сохранение памятника. Ведь сейчас там нет ни камер видеонаблюдения, ни муниципальной стражи. К тому же, вокруг знакового места уже образовалась немалая помойка», – пишет издание «Фокус».

В свою очередь, в полиции отметили, что вандалы сломали якобы только мемориальную табличку, а сам памятник «Жертвам Холокоста» «повреждений не получил».

При этом в пресс-службе правоохранителей добавили, что надругательство над мемориалом совершили еще 8 октября, однако тогда в полицию никто не обратился. Сейчас там занимаются установлением причастных к преступлению.

Памятный знак более 2000 евреям-жертвам Холокоста в Василькове открыт в начале августа 2021 года главой еврейской общины Яковом Тамаркиным. Он стоит недалеко от оврага, в котором нацисты расстреливали еврейское население.

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