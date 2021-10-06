На Киевщине умерла одна из «сестёр Жукова»

06.10.2021 20:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Мария Ефимовна Снигирь, одна из двух сестер, которых каждый год видели на праздновании Дня Победы в Киеве, умерла.

Об этом сообщил архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в 18:00 в результате сердечного приступа преставилась Снигирь Мария Ефимовна одна из «Сестер Жукова», – написал архиепископ Иона у себя в Фейсбуке.

Сестры Снигирь известны тем, что приходили в Парк Славы с большим портретом маршала Жукова. Их видели не только на День Победы, но и на других празднованиях, связанных с Великой Отечественной войной. Сестры собирали милостыню и на эти деньги, а также на свои пенсии, ремонтировали памятники воинам-освободителям в Киевской области.

Хотя сестры уже давно хорошо известны киевлянам, в этом году их пыталась задержать полиция, что вызвало возмущение людей. По мнению полицейских, портрет Жукова нельзя было носить на массовые мероприятия в соответствии с т.н. законом о декоммунизации.

«Сёстры Жукова» – это настоящее подвижницы. Они первые поставили крест на месте захоронения убитых нацистами воинов возле села Гора Бориспольского района, где они жили. Они запомнили это место, во время оккупации периодически приходили туда. Всю свою жизнь они посвятили памяти погибших во время Великой Отечественной войны солдат Красной армии, захороненных в нашем регионе. Последний раз в этом году они были с портретом Жукова в Киеве 22 июня. Они также обещали прийти на день освобождения Киева», – сказала в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты.