На киевском ТВ предупредили Зеленского, что погибшие одесситы взывают о возмездии

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении 2 мая вспомнил об убийствах в одесском Доме профсоюзов шесть лет назад, но ограничился общими словами о расследовании, хотя в его силах сделать так, чтобы виновные были наказаны.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году почти 50 человек было убито в Одессе, в Доме профсоюзов, и об этом молчат. Сам президент Зеленский об этом вспомнил к концу дня 2 мая и высказал свое соболезнование, сказал, что нужно расследовать. Кому он это сказал я не понимаю. Вон, Венедиктовой позвони, она же его креатура, это генеральный прокурор, и скажи: «Венедиктова, нужно расследовать».

Зачем это нам рассказывать, зачем это рассказывать одесситам? Всё в твоих руках. И это ложь, что его компетенции не хватает регулировать эти вопросы. Снимай с должностей, назначай нужных людей, не тех, которые лаве заносят, а тех, которые дела делают и дела расследуют, и все пойдет. Не знаете как – спросите у тех, кто знает, ответим.

В мониторинговой миссии ОБСЕ было несколько сотрудников бывших органов прокуратуры Украины, которые прекрасно разбираются в досудебном расследовании, и они как раз следили за тем как херилось дело по убийству людей 2 мая 2014 года в Одессе. Спросите их, они помогут, если некому звонить, а то такой вот вечно вид такой растерянный: «Ой, як це так було? Украинцы, сидите дома». Так не бывает, президент, 50 погибших требуют возмездия, справедливого возмездия», – сказал Максим Гольдарб.