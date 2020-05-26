На киевском ТВ призвали повысить статус русского языка
На Украине всё наладится, когда телевидение станет свободным от дискриминации русского языка.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что нужно пересмотреть те жесткие правила, по которым сейчас регулируются эфиры существующих каналов. По факту мы в повседневной жизни как минимум двуязычны, мы в быту говорим и на русском, и на украинском.
Мне кажется, что если каналы будут в качестве нормы использовать общение как минимум двуязычное, это как минимум создаст совершенно новую атмосферу в обществе и не будет разделение каналов на украиноязычные и русскоязычные.
Может быть, целесообразно было бы в качестве нормы создать условия для возможности вещание новостных блоков и на украинском, и на русском», – сказал эксперт.
Также политолог отметил, что если украинское телевидение сделать более свободным для использование русского и украинского языков, на Украине всё встанет на место.
«Создание отдельно взятого российского канала, при сохранении жесткой регламентации вещания на украинским языке – это только усугубит разделение на русскоязычных и украиноязычных.
Я совершенно не против появления русскоязычного канала, но считаю, что нужно пересмотреть в целом политику вещания и сделать ее более мягкой, для чего того чтобы и ведущие и талантливые журналисты которые русскоязычные по своему образованию или по своему продукту, смогли его реализовывать.
Эфиры нужно сделать более свободными в плане использования украинского и русского языка, тогда всё станет на свои места», – резюмировал Ермолаев.
Спасибо!
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