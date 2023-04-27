На Китай надейся, а сам не плошай

Если долго стучать в закрытую дверь – вам непременно откроют. Вот и украинская настойчивость была вознаграждена. Одна из ключевых новостей вчерашнего дня – Зеленский все-таки допросился так нужного Киеву телефонного созвона с Си Цзиньпином. Как сообщает китайская стороны, беседа длилась ровно 52 минуты, 20 из которых говорили переводчики с обеих сторон.

В изложении китайского официоза CGTN особо подчеркивается, что инициатором созвона были киевские. Это первый разговор Киева и Пекина с февраля 2022 года. Формальным поводом стало свежее назначение украинского посла в Поднебесную. Судя по благожелательной реакции из Пекина, украинский дипломат агреман таки получил, а протокол требует от страны, пославшей дипломата, сообщить главе страны назначения об этом лично.

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Предыдущий глава дипмиссии умер больше двух лет назад и с тех пор отношения двух стран пребывали на уровне замерзания, пройдя и через скандал с выпиныванием китайских инвесторов с Мотор Сич и через некрасивую историю с поддержкой Радой Тайваня и через шквал публикаций в украинской прессе, граничивших в отношении КНР с откровенными оскорблениями.

Все это – несмотря на то, что Китай на момент начала СВО вышел на позицию торгово-экономического партнера Незалежной №1. Последнее обстоятельство обьясняет причины кровной заинтересованности Пекина в разруливании украинского кризиса, который воздвиг непредвиденный затор на пути победного шествия китайского «Нового шелкового пути», особенно на фоне того, что предыдущий китайский хаб на пути в Европу – белорусский – превратился в тупик после резкого охлаждения между режимом Батьки Лукашенко и структурами ЕС, наложившими на белорусов максимальные санкции.

Однако, – что тоже показательно – ничего из этого перечня вопросов, включая украинские долги перед Китаем, если судить по официальному китайскому саммэри разговора – не стало предметом обсуждения Си и Зеленского. Говорили о единственном – войне, а точнее, необходимости ее скорейшего завершения.

Позиция Китая в этом смысле неизменна – финализировать боевые действия сторонам предлагается на текущих рубежах. То есть, Пекин продвигает немедленное начало переговоров о мире без каких-то предварительных условий и без контрнаступления ВСУ, на которое возлагают надежды на Западе.

Со своей стороны КНР готов выступить в таких переговорах посредником, для чего уже назначен спецпредставитель «по урегулированию украинского кризиса», который может быть направлен на Украину уже в ближайшее время. Как уточнили в МИД КНР, спецделегацию по Украине возглавит бывший посол КНР в Москве Ли Хуэй, которого на Западе считают «пророссийским».

Впрочем, само по себе это ни о чем не говорит. Китай по-прежнему старается воздерживаться от любых радикальных заявлений или действий по украинской тематике. Недавняя история с неосторожным частным высказыванием китайского посла в Париже Лу Шае, а в особенности то усердие, с которым Пекин «гасил» разошедшиеся после этого интервью волны негатива, дезавуировав слова своего посланника, говорит о многом.

Как мы помним, скандал вызвали слова Лу Шае об «изначально российском Крыме», а также о том, что «даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».

В качестве антикриза китайская «Мария Захарова» Мао Нин вынуждена была заявить, что позиция ее страны по Крыму не изменилась: «Пекин уважает суверенитет всех стран», а также «уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР».

Тем не менее, оговорка посла КНР в Париже вряд ли была случайной самодеятельностью. Скорее – аккуратным способом снять реакцию публики на введение в оборот ранее табуированных тем вроде предполагаемого консенсуса по Крыму, на который давно намекают авторы статей в серьезных западных СМИ.

Удался ли этот эксперимент или же провалился и теперь о российском статусе Крыма вслух говорить не будут еще долго, покажет время.

Интересна реакция США на разговор Си Цзиньпина с Зеленским. У Байдена отметили, что «приветствуют» этот разговор, однако «не знают, был ли он полезен». И такая реакция тоже понятна – в США продвигают совсем другой сценарий мирных переговоров – по итогам пропущенного РФ гола в свои ворота и успешного контрнаступления ВСУ, которое отрежет Россию от приазовского сухопутного коридора в Крым, по факту сведя территориальные профиты России от СВО в состояние на начало 2022 года. На Западе слишком много вложили в это дело чтобы сейчас позволить себе сомневаться в успехе.

Китай же позиционирует себя не стороной и не создателем нынешнего конфликта, а «честным третейским судьей», искренне заинтересованном в скорейшем замолкании пушек, поскольку «в ядерной войне победителей не будет».

Более того, холодным душем на головы отечественных фантазеров о поставках китайского оружия в зону СВО выглядят и другие тезисы из разговора Си и Зе: «Мы не будем наживаться на конфликте», «мы не будем ни мириться с огнем, наблюдая со стороны, ни подливать масла в огонь». По факту это звучит, как заверение киевским в том, что им не стоит беспокоиться насчет «ленд-лиза» с востока.

«На лапу» этой китайской позиции играют статьи в серьезной западной прессе, авторы которых скептично смотрят на перспективы украинского блицкрига. Из свежего – публикация в The Observer, смысл которой сводится к тому, что перспектива длительного перемирия становится все более очевидной, а отсутствие решающих побед рано или поздно заставит Украину пойти на уступки. «Не исключено, что очень скоро для того, чтобы положить конец страданиям и боли украинцев, их всё-таки попросят проглотить очень горькую пилюлю», – пишет издание.

Альтернативой видится перспектива патовой ситуации низкой интенсивности, «которая чрезвычайно кровава, обходится очень дорого, и тянется годы. Подобная перспектива едва ли кому-то по душе, кроме разве что Китая и производителей вооружений», – резюмирует The Observer.

Впрочем, какую бы «горькую пилюлю» не пришлось глотать украинцам, российская «пилюля» будет не менее горька. Описанный сценарий ставит крест на перспективах не только украинского, но и масштабного российского наступления, а значит, достижение максималистских целей на Украине отодвигается в долгий ящик, открывать который, возможно, предстоит следующим поколениям.

На среднесрочную же перспективу РФ – в лучшем для нее случае- придется мириться с существованием рядом агрессивного и предельно милитаризованного противника, мечтающего о реванше. Ну и кроме этого стоит учесть, что резкая институционализация китайского участия в разрешении конфликта с Украиной уменьшает степень субьектности самой РФ в данном вопросе. Вместо диктовки своих условий мира на правах победителя России придется полагаться на честность внешних интересантов, заинтересованных в заморозке с собственными целями.

В общем, вокруг Украины и России сейчас завязывается интересная игра с неясными перспективами и дай бог, чтобы не с нулевой суммой. Вряд ли Россия выдюжит очередной масштабный «кидок» со стороны «партнеров», если на карту будет поставлено все.

И в этом смысле как никогда ранее актуальным становится парафраз известной народной мудрости: «На Китай надейся, а сам не плошай»