На китайском съезде о России не вспомнили. Есть ли повод для беспокойства?

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Вашингтон, по сути, гарантирует укрепление отношений между Китаем и Россией.

Триумфальное укрепление власти китайского лидера СИ Цзиньпиня на прошедшем съезде

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К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит международный обозреватель Евгений Умеренков.

Он задается вопросом, как повлияет триумфальное укрепление власти Си Цзиньпиня и его линии на съезде на отношения Китая и России.

«Россия в официальных речах на съезде китайских коммунистов ни разу не прозвучала. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Для нас главное – в четко зафиксированном, хотя и без натуги обозначенном, изменении внешнеполитического курса Китая. Есть все основания считать, что в Пекине прекрасно понимают суть конфликта России с Западом», – пишет обозреватель в «Комсомольской правде».

По его словам, в Пекине прекрасно понимают, как Запад будет разговаривать с Китаем, если дело дойдет до серьезного противостояния.

«А сомневаться в том, что дойдет, тоже не приходится: слишком уж откровенные параллели между нашим Донбассом и китайским Тайванем. Да и не потерпят американцы, о чем говорили совершенно открыто и не раз, никакого соперника в лице независимого и превосходящего их по экономической мощи Китая. Вопрос только во времени. Поэтому особые отношения Пекина с Москвой в экономике, безопасности и военном сотрудничестве гарантирует сам Вашингтон», – считает Умеренков.