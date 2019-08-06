На Кличко обрушат полный арсенал правовых методов

06.08.2019, Киев, Игорь Петров

Мэр Киева Виталий Кличко должен понять, что команда Зеленского не будет терпеть его на этом посту, а потому он должен уйти сам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Кличко не захочет уходить по хорошему в ближайшие несколько месяцев, то, я думаю, к нему применят полный арсенал правовых методов. Это будет касаться и коррупции с использованием городского бюджета, и застройки, которая противоречит Генеральному плану развития столицы, и деятельности коммунальных предприятий, установки тарифов и администрирования тарифов – иногда к людям приходят платежки, в которых выставлены счета за услуги, которых они заведомо не получали.

Все эти вопросы делают руководителей Киева очень уязвимыми. Уязвимыми в правовом плане в контексте антикоррупционного законодательства. Поэтому я думаю, что сначала прозондировали почву, объявили Кличко, что он нежелателен на этом посту, ему надо уходить», – сказал Белашко.