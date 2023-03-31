На кого обменяют американского шпиона Гершковича?
Задержание американского шпиона, действовавшего под видом журналиста, является беспрецедентным случаем в новейшей истории России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Коммерсант» в материале, посвященном аресту американца Эвана Гершковича, пытавшегося получить секретные сведения о предприятиях российского ВПК
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«В истории современной России похожих случаев еще не было. Последний раз иностранного журналиста обвиняли в шпионаже еще в СССР: 30 августа 1986 года в Москве сотрудники КГБ арестовали американского корреспондента журнала U.S. News & World Report Николаса Данилоффа. Журналист вину не признал», – отмечается в статье.
Издание напоминает, что администрация президента США Рональда Рейгана назвала арест местью за задержание в Нью-Йорке сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова.
«Его также обвиняли в шпионаже, на суде он признал свою вину. 23 сентября 1986 года Николас Данилофф и основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов были освобождены и высланы из СССР в обмен на Геннадия Захарова», – обращает внимание газета.
При этом правозащитник специализирующийся на возвращении граждан РФ на родину правозащитник Иван Мельников говорит, что в США похищенных и незаконно вывезенных из разных стран россиян много.
«Однако всем им инкриминируются киберпреступления или финансовые аферы. Ни одного подозреваемого в шпионаже гражданина России в США нет», – подчеркивает Мельников.
По его мнению, если американские власти выступят с инициативой об обмене Гершковича, российская сторона может потребовать освобождения сразу нескольких граждан РФ.
«В то же время за последние месяцы западные СМИ неоднократно сообщали о разоблачении «российских шпионов» в разных странах, в выявлении которых были задействованы и американские спецслужбы. Речь шла как об отдельных личностях, так и о группах лиц», – в свою очередь уточняет «Коммерсант».
А прозападная политолог Татьяна Становая прямо заявила изданию-иноагенту «Новая газета»:
«Цивилизованных способов вытащить журналиста нет, только обмен».
Примечательно, что в международной организации «Репортеры без границ» не стали отрицать, что Гершкович может быть шпионом, что следует из заявления по этому поводу главы отдела Восточной Европы и Средней Азии Жанна Кавелье.
«Это очень тревожно, потому что ему грозит до 20 лет тюрьмы и он обвиняется в шпионаже. Мы не можем сказать, шпион ли этот журналист или нет», – сказал Кавелье.
При этот он уверяет, что «есть очевидное желание запугать западных журналистов такими действиями со стороны ФСБ».
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