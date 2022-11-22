«На кого писать донос?» – Мардан возмущён социальной катастрофой в Северодонецке и Лисичанске

Весьма странно выглядит неподдельный восторг на федеральных российских каналах, где обсуждают вынужденных из-за отсутствия отопления покидать оккупированный Херсон жителей или открытия пунктов обогрева в Европе, тогда как у самих в прифронтовых городах обстановка не лучше.

Об этом в эфире радио «КП» говорили радиведущий Сергей Мардан и волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если оккупационная украинская администрация принимает решение об эвакуации жителей из Херсона, потому что город не в состоянии обеспечить условия для того, чтобы зиму пережить, а что делать с Лисичанском, Северодонецком, с Рубежным? Может быть, тоже людей эвакуировать? Насколько я понимаю себе зиму на Востоке Украины, без отопления нельзя зиму в многоквартирном доме пережить», – поделился мыслью Мардан.

«Нельзя конечно, – ответил Живов. – Это будет постоянный риск – пожары, респираторных заболеваний, воспаление легких и так далее. По-хорошему, обо всём этом летом надо было думать, но сейчас уже конец ноября. В экстренном порядке вывозить людей на территорию России?! Когда эвакуировали Херсон, была распространена практика выдачи жилищных сертификатов беженцам из Херсонской области, позволяющих им приобрести в ряде регионов жильё. У нас рынок жилья многоэтажного давным-давно перегрет – построено квадратных метров гораздо больше, чем надо в России. Ситуация на рынке нового жилья не очень хорошая, с точки зрения экономики».

Он добавил, что можно было бы попросту переселить людей в пустующие многоэтажки.

«Государство могло бы поучаствовать в расшивке этой проблемы в тех регионах, где построено много нового не очень нужного потребителям жилья, вполне можно было бы этими сертификатами решить проблему застройщику, решить проблему людей, заселить их в новые дома на время или навсегда – пусть государство решает. Но их надо вывозить из зоны боевых действий и мест, где нельзя перезимовать», – сказал волонтёр.

В свою очередь, Мардан привёл пример подписчицы, у которой родители живут в Северодонецке.

«Стешин об этом ещё летом говорил – про Мариуполь и Северодонецк, что люди, которые там остаются, они понимают, что если уедут, их квартиры разграбят мародёры, а это всё, что они нажили за всю свою жизнь, и больше ничего они не заработают. Они держатся за этот свой скудный скарб, пытаются его охранять, а отопления нет. Почему у меня это засело в голове? Мы – медиасообщество, федеральные телеканалы в течение нескольких недель зубоскалили по поводу открытия пунктов обогрева в Европе – «вот, до чего они себя довели, гейропейцы проклятые, дебилы, остались без российского газа, теперь посмотрите, как они пункты обогрева открывают в немецких городах». Это смешно с одной стороны, но люди просто решают абсолютно прикладную задачу», – рассказал ведущий.

«Соответственно, эта женщина мне пишет – можно в Северодонецке хотя бы палатки поставить с обогревом, передвижные бани, как в армии, чтобы горячая вода была? Потому что у людей нет возможности помыться, а в домах +3, это было три дня назад. К кому тут апеллировать, к властям ДНР, к Хуснуллину? По состоянию на 23 ноября хотелось бы знать, кто конкретно, какой человек отвечает за жизнеобеспечение людей в этой самой агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежное», – спросил Мардан.

«По идее, этим должно заниматься МЧС России, и в данном случае – региона. Апеллировать, конечно же, надо к Хуснуллину», – ответил Живов.

Мардан удивился, почему именно к Марату Хуснуллину – вице-премьеру правительства России.

«Конкретно на этих субъектах РФ кто отвечает? На кого написать донос? Вот, говорят про 4 миллиона доносов, меня подмывает написать, наконец, донос на кого-нибудь», – сказал радиоведущий.

«Глава ЛНР Пасечник, паралельно с ним надо обращаться к главе МЧС РФ, параллельно – к Хунснуллину, потому что этот вопрос может решить только он. Думаю, нужно обращаться ко всем и бить во все колокола, и, может быть, тогда кто-то обратит на это внимание», – предложил волонтёр.