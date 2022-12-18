На кого работают «диванные» критики?

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Давайте отделять мух от котлет. Есть управленцы, и есть стратеги, есть полководцы, и есть интенданты. И все они нужны и важны.

Главврач больницы не обязан быть отличным хирургом – он должен обеспечить бесперебойную работу всех отделений и наличие всего необходимого в подотчетной ему структуре.

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Главный тренер клуба или сборной не обязан иметь в своей биографии записи о статусе «лучшего игрока», и, кстати, очень редко бывшие звезды-игроки становятся звездами-тренерами. А некоторые успешные известные тренеры не имели серьезных персональных успехов в качестве спортсменов.

Поэтому блогерам, журналистам и прочим «экспертам», переквалифицировавшимся в последние месяцы с темы коронавируса на проведение СВО, и теперь еженедельно требующим то взятия Лондона с Вашингтоном, то кардинальных кадровых перестановок в Минобороны, следует для начала разобраться в принципе устройства Вооруженных Сил.

Так вот, у министра обороны Шойгу задачи в первую очередь – в сфере организации деятельности ведомства, а не на поле боя.

И если говорить о Шойгу, то его задача – предпринимать своевременные и эффективные шаги по всестороннему обеспечению (политическому, военно-техническому, тыловому, мобилизационному) применению ВС РФ в ходе СВО.

В боевых действиях армии России на территории бывшей Украины есть и успехи, и проблемы. Это нормально для любой армии мира, в любой военной операции.

Но не стоит забывать, что в первую очередь в обязанности военного министра входит организация функционирования ведомства, представление и отстаивание его интересов в политических вопросах (как внутри страны, так и за рубежом), координация работы с другими органами власти и военно-промышленным комплексом.

Как пример – Шойгу сейчас проводится большая работа по восстановлению в условиях санкций цепочек поставок критически важных компонентов для производства высокоточного оружия и высокотехнологичной техники. Успешно ли это происходит? Вполне – во-первых, осуществлена ликвидация за счет параллельного импорта дефицита микрочипов для производства блоков управления ракет «Калибр» и развития сегмента собственных БПЛА. А без этого было бы невозможно решение задач по выводу из строя энергетической системы Украины. Что само по себе – гуманная работа ВС РФ в отношении мирного населения Украины, в отличие от действий ВСУ, когда лишь за один обстрел Донецка гибнет мирных людей больше, чем за все налеты ВСК РФ по энергосистеме Украины.

В целях дальнейшего военно-технического взаимодействия с дружественными странами, Шойгу анонсировал проведение российско-белорусских учений «Щит Союза» в 2023 г., которые станут ключевым событием в рамках обеспечения военной безопасности двух стран до 2024 г.

И это создаёт серьезные проблемы и для вооруженных формирований Украины, и для планов Запада в целом – они не могут не реагировать, и вынуждены передислоцировать значительную часть своих резервов на северную границу Украины – на кордон с Белоруссией.

Для решений задач на поле боя есть Генеральный штаб. Он, в свою очередь, передает информацию о потребностях подразделений на линии боевого соприкосновения министерству обороны. По информации от солдат и офицеров на передовой, пробелы в материальном обеспечении решаются в режиме реального времени. Проблемы были, их никто не отрицает, и виновные уже отстраняются от должностей.

Не бывает работы без изъянов, не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает. Важно вовремя извлечь уроки, быстро совершить работу над ошибками. А в армии, в условиях ведения боевых действий, это важно многократно, так как это жизни наших солдат.

А критика должна быть справедливой и конструктивной. И не должна «лить воду на мельницу» врага. Наша Армия нуждается в поддержке, в надежном тыле.