На коленях перед храмом, на коленях в тюрьме

29.10.2021 22:46 (Мск), Москва, Платон Беседин

Скажет ли он «Вечер в хату», когда зайдёт туда, куда его отправят на 10 месяцев? Вряд ли. И ролик не снимет, и фото не сделает. Ладно, ладно, молчу – никакого злорадства…

Суд вынес решение по делу Руслана Бобиева и его подельницы Анастасии Чистовой, широко известных в узких кругах. Напомню, эти персонажи устроили позорное «мракобес-шоу» на фоне Храма Василия Блаженного. Он держит её за волосы, она перед ним на коленях в форме полиции. Вот и дофотографировались.

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Изначально речь шла о высылке из России без права возвращения. После обвинители попросили 10 месяцев колонии – и суд удовлетворил данную инициативу. Заодно снесён и аккаунт Бобиева в «Инстаграме». Что ждёт Руслана позже?

Во-первых, он оказался честнее Анастасии Чистовой. Вину признал и обжаловать не собирается. Да и соотечественники уже наклеили на него ярлыки не таджика и не мусульманина. Парень, действительно, получил сполна. А вот Чистова рыпается и ведёт себя довольно нагло – и тут суду и следствию важно не дать слабину.

10 месяцев – это не сломанная жизнь. Но, учитывая контекст, это очень и очень не просто. Так что прав тот священник, что отнёсся к Бобиеву с сочувствием. Вот только как быть с законом юридическим? Он вступает в действие тогда, когда отбрасывается закон моральный.

Я посмотрел на Бобиева сейчас. Он, действительно, раскаивается. Это видно, это чувствуется. В отличие опять же от Чистовой, кстати. Но парень стал примером для других. Потому что не думал, потому что хотел хайповать, потому что издевался над самым святым. А ведь и так уже наиздевались – хватит! И приговор ему – прежде всего сигнал остальным трупоедам и хайпожорам. Ребятки, придётся отвечать, если вздумаете поиздеваться. Услышали ли? Бобиев стал прецендентом – и важно было не спустить дело на тормозах, что называется.

Кто-то скажет: «Но разве не стоило простить глупца?». По-христиански – да, стоило. И прощаем. Но государство не имеет права прощать. Оно этого в принципе не умеет делать. Потому что обязано защищать себя через защиту основ. А Православие в России никто не отменял. Слишком долго в него плевались и пытались унижать. Поднадоело!

Обществу же – его хайповой части – отправлен важный сигнал. Не покушайтесь на святое, не лезьте туда, где ваши сальные морды неуместны – иначе получите достойный ответ. Теперь у аудитории этого месседжа есть выбор: внять увещеваниям или продолжить безумие. К сожалению, только так, пока мораль отброшена за ненадобностью.