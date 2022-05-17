«На коленях, ползком»: польская ловушка для беглых змагаров

После августа 2020 года из Белоруссии было сразу несколько волн миграции. Уезжали змагары, айтишники. Уезжали врачи, которых манили большими зарплатами во время ковидной пандемии.«»

Самая последняя такая волна миграции была уже после 24 февраля – республику покидали попавшие под санкции айтишники и те, кто поверил в панические слухи о грядущей мобилизации, которые активно распространяли украинский ЦИПСО и белорусская оппозиция.

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Масштаб миграции впечатляющий. В сентябре прошлого года, выступая на генеральной ассамблее ООН, президент Анджей Дуда заявил, что за последнее время 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше. С тех пор эта цифра только увеличилась. В основном белорусские граждане местом для миграции выбирают именно Польшу. Там и состояние экономики поприличней чем у Украины или Прибалтики, и размеры страны позволяют принять сотню-другую тысяч белорусов без фатальных последствий для рынка труда.

Долгое время так и было. Люди переезжали туда в одиночку и семьями, находили работу и даже зарабатывали зачастую больше, чем на родине. Беглые оппозиционеры рассказывали своим сторонникам о том, как в Польше белорусов ценят и поддерживают, о белорусской солидарности и взаимопомощи. На это многие велись и в миграционный поток вливались новые тысячи выходцев из Белоруссии.

На деле же, прибыв в Польшу, желаемого благополучия достигали немногие. Большинство приехавших, не владея в достаточной степени польским языком, смогли найти лишь тяжелую, либо неквалифицированную работу на условиях подряда. Жить им приходилось либо в хостелах, либо в снятых вскладчину квартирах. В общем, выжить было можно, но с комфортной жизнью в собственной квартире в самой Белоруссии такое не сравнить.

Белорусские гастарбайтеры в Польше зачастую оказывались в «серой зоне» на рынке труда и им приходилось сталкиваться с откровенным криминалом и невыплатами зарплат.

Начало российской военной спецоперации на Украине в корне изменило ситуацию. Хлынувшие в Польшу миллионы украинских беженцев моментально обрушили рынок труда и взорвали рынок недвижимости. Добавила проблем и инфляция, ускорившаяся после антироссийских санкций и роста цен на энергоносители. После этого с той стороны границы стали раздаваться совсем другие голоса.

Белорусский политолог Александр Шпаковский приводит слова некой Людмилы Ляховой:

«Вот что пишут волонтеры. Не обнадеживайте людей. Работы в Польше нет. И жилья тоже. Сейчас ночь в хостеле стоит 60 евро в Варшаве. А квартиры съемные «кавалерки» и однокомнатные от 2500 злотых, когда зарплата официально 2100 злотых по договору».

Скорее всего, в ее словах есть неточность и ночь в хостеле стоит не 60 евро, а 60 злотых, именно такие суммы фигурируют на польских профильных сайтах. Но в целом ее словам можно верить.

О том, что дела у белорусских мигрантов в Польше обстоят не лучшим образом, знаю не понаслышке. Есть у меня хороший знакомый, человек оппозиционных взглядов, который в прошлом году подался на господствующие в этой среде настроения. Будучи обычным школьным учителем, он бросил все и уехал на заработки в Польшу. Поначалу отзывы были восторженными. Свобода, солидарность, легко найти работу. Работа, правда, была далека от педагогики. Приходилось вкалывать на стройке и жить в хостеле, однако свобода все еще кружила голову.

Позже восторга стало меньше – работу приходилось менять часто, зарплату платили не всегда вовремя, а среди коллег и соседей по хостелу порой попадались откровенно криминальные и маргинальные личности. В марте, после того как в Польшу хлынули украинцы, он вынужден был переехать в Венгрию, но и там дела не задались. Ко всем проблемам добавился венгерский язык, который, в отличие от польского, совершенно не понятен обычному жителю Белоруссии.

Знакомому повезло, он не сжигал за собой мостов и может вернуться домой, получив из неприятностей лишь опыт неудачного гастарбайтерства.

Но остаются еще и многие тысячи тех, кто мосты сжег и по возвращении их ждут уголовные дела по экстремистским статьям. Если не брать в расчет верхушку оппозиции и пропагандистов, которые будут неплохо существовать до тех пор, пока в цене русофобия, то эти люди попросту загнали себя в ловушку.

Шансов найти нормальную работу у них в обозримом будущем немного и они вынуждены прозябать на чужбине. Может и последуют некоторые призыву Лукашенко возвращаться домой «На коленях, ползком». Так они, по крайней мере, будут застрахованы от голода.