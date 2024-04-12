На концерты актёра-русофоба Назарова не распродаются билеты в Европе

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Беглый актер-иноагент Дмитрий Назаров признался, что в некоторых городах Европы его концерты срываются из-за неприятия публикой его русофобской позиции.

Об этом актер рассказал в интервью бывшей журналистке либеральной антироссийской радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Клубок змей этот вонючий кружится, и люди менее охотно покупают билеты. Это главное. Если вдруг срывается концерт из-за неявки зрителей, то это служит поводом поехидничать: что, не получилось! Да, мы в Даугавпилс не приехали, где всего 100 билетов были куплены. Не очень хочется. Лучше мы приедем тогда, когда они сбросят с себя всякую ложь и пропаганду и придут с соседями, друзьями, семьями», – рассуждал Назаров.

Он рассказал, как на одном из концертов выгнал из зала женщин, недовольных его русофобской позицией. Назаров назвал их «мусором».

Также он зачитал свое стихотворение, в котором он сравнивает друзей-либералов с душистыми виноградными гроздьями, которые давит власть, а остальных россиян со жмыхом. При этом Назаров возмущается, что его называют русофобом.